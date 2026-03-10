Ситуация для российских оккупационных войск в Купянске стала критической, невзирая на предварительные победные отчеты командования Кремля. Российские пропагандисты и Z-военкоры массово сообщают о фактической потере контроля над городом и окружении подразделений, ранее пытавшихся там закрепиться.

Купянск

Согласно сообщениям Z-каналов, оборонительные порядки захватчиков на левобережье фактически развалились. В частности, отмечается, что стратегически важный Купянск-Узловой остается под полным контролем ВСУ.

"Говорить хоть о каком-то, даже минимальном, контроле города с нашей стороны — по-прежнему преждевременно. Ситуация тяжелая, и тенденции к кардинальному улучшению пока не видны", — констатируют в канале "Сводки ополчения Новороссии".

Пропагандисты признают, что в центральной части города и подвалах на северных окраинах остаются лишь разрозненные группы российских военных, которые находятся в полной или частичной изоляции. Связь с ними нестабильна, а вопрос их спасения игнорируется руководством.

"Связь с ними нестабильна или отсутствует, эвакуация — как обычно, не приоритет для кабинетных", — возмущаются авторы пабликов.

Особо остро ситуацию описывает Z-канал Alex Parker, указывая на полный крах операции:

"Купянск практически полностью потерян. Город в полном окружении. В центре находится несколько совсем небольших передовых групп закрепления... Живых осталось от 10 до 20 человек".

По его данным, катастрофа стала неизбежной после отключения систем Starlink, что парализовало управление войсками.

Стоит напомнить, что в конце 2025 года Генштаб РФ официально отчитывался Путину о якобы "взятии" Купянска. За это командующий группировкой "Запад" Кузовлев даже получил звезду "Героя России" и обещал "уничтожить ВСУ в городе до февраля". Пока же российские ресурсы признают, что реальность на поле боя кардинально отличается от наградных писем и докладов в кабинетах Кремля.