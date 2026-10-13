Мільярди за безплатний проїзд: скільки Харків витрачає на пасажирський транспорт під час війни

У Харкові фінансування безплатного проїзду в комунальному пасажирському транспорті здійснюється безпосередньо коштом бюджету міської територіальної громади. Про це повідомив Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради у відповіді на офіційний журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з оприлюдненими фінансовими документами, муніципалітет покриває витрати транспортних підприємств міста шляхом надання регулярних поточних та капітальних трансфертів для забезпечення сталого обслуговування пасажирів. Протягом останніх чотирьох років фіксується стрімке зростання обсягів цих субсидій.

"Обсяг видатків бюджету Харківської міської територіальної громади, що були виділені та витрачені на утримання та розвиток комунального пасажирського транспорту за 2022 рік складає 1 349,1 млн гривень", — зазначає заступник директора Департаменту бюджету і фінансів — начальник Управління фінансування соціально-культурної сфери Андрій Гриненко.

Надалі суми компенсацій значно збільшилися. За офіційними даними відомства, у 2023 році на ці потреби спрямували 2 144,0 млн гривень, а у 2024 році видатки досягли 2 781,3 млн гривень. Піковим став 2025 рік, коли на підтримку транспортної галузі з міської скарбниці виділили 3 390,4 млн гривень.

Поточний рік також вимагав значних капіталовкладень для стабільної роботи трамваїв, тролейбусів, автобусів та метрополітену в умовах постійних ворожих атак.

"Бюджетом Харківської міської територіальної громади на 2026 рік на фінансування комунального пасажирського транспорту передбачено 3 640,5 млн гривень", — інформує Андрій Гриненко.

Посадовець уточнив, що з цієї суми станом на 1 жовтня 2026 року профільні служби вже встигли освоїти та витратити 2 392,0 млн гривень.

Паралельно з цим міська влада Харкова закладає відповідне фінансове підґрунтя і на наступний календарний період, аби зберегти для містян можливість вільного користування громадським транспортом. У прогнозних показниках муніципального бюджету на 2027 рік для забезпечення безперебійної та стабільної роботи підприємств комунального пасажирського транспорту наразі заплановано видатки в сумарному розмірі 3 266,1 млн гривень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Ігор Терехов розповів про те, чому місто не скасовуватиме пільги для пасажирів.