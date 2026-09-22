«Безкоштовний проїзд у Харкові. Крапка»: Ігор Терехов про те, чому місто не скасовуватиме пільги для пасажирів

Влада Харкова продовжує повністю дотувати систему міських пасажирських перевезень, забезпечуючи безкоштовне пересування громадян у метрополітені, тролейбусах, трамваях та автобусах. Утримання такої унікальної соціальної програми стає дедалі важчим завданням для муніципального бюджету через щоденні інфляційні виклики на паливному ринку, проте мерія відкидає будь-які компроміси за рахунок добробуту людей.

Ігор Терехов. Фото з відкритих джерел

Очільник Харкова Ігор Терехов у своєму останньому інтерв'ю відверто розповів про фінансові залаштунки цього рішення та ріст видатків.

"Від безкоштовного проїзду в громадському транспорті поки що не відмовляємось. Коли ми починали бюджетний рік, паливно-мастильні матеріали були по одній ціні, а зараз кожного дня все зростає, — констатував міський голова, оцінюючи навантаження на скарбницю громади. Пояснюючи унікальність транспортної моделі міста, де повністю ліквідували маршрутне свавілля, посадовець додав: — Якщо взяти, наприклад, минулий рік, харків'яни і гості міста могли безкоштовно користуватися метро або троллейбусом , щ е трамваєм, автобусом — у Харкові весь транспорт комунальний. У нас практично немає приватного перевезення. Це була моя категорична позиція".

Головним аргументом на користь збереження безкоштовних поїздок є колосальна кількість громадян, які через російську агресію втратили майно, роботу чи житло і наразі ледь зводять кінці з кінцями.

"Ми маємо дбати про вимушених переселенців, людей, які отримують по 7-8 тисяч гривень, — наголосив Ігор Терехов, зауваживши, що у Харкові сьогодні офіційно зареєстровано понад 220 тисяч ВПО. Керівник міста резюмував філософію муніципальної політики чітким ультиматумом: — Немає таких грошей, які сьогодні будуть коштувати нам нашого ставлення до людей і нашої людяності. Тобто це проїзд у Харкові безкоштовний. Крапка".

Транспортна система Харкова, попри щоденні безпекові ризики та руйнування інфраструктури, демонструє виняткову стійкість, а безкоштовний проїзд залишається одним із найважливіших чинників соціальної підтримки населення у прифронтовому мегаполісі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що муніципальні служби Харкова в інтенсивному режимі реалізують масштабну реформу з автономізації житлово-комунального господарства, аби захистити місто від можливого інфраструктурного бланкауту. Стратегічний курс на децентралізацію генерації тепла та електрики довів свою ефективність під час попередніх хвиль російського ракетного терору, тому наразі інженери масштабують цей досвід.



