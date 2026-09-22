«Безкоштовний проїзд у Харкові. Крапка»: Ігор Терехов про те, чому місто не скасовуватиме пільги для пасажирів

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Недилько Ксения
Влада Харкова продовжує повністю дотувати систему міських пасажирських перевезень, забезпечуючи безкоштовне пересування громадян у метрополітені, тролейбусах, трамваях та автобусах. Утримання такої унікальної соціальної програми стає дедалі важчим завданням для муніципального бюджету через щоденні інфляційні виклики на паливному ринку, проте мерія відкидає будь-які компроміси за рахунок добробуту людей.
Ігор Терехов. Фото з відкритих джерел
Очільник Харкова Ігор Терехов у своєму останньому інтерв'ю відверто розповів про фінансові залаштунки цього рішення та ріст видатків.
Головним аргументом на користь збереження безкоштовних поїздок є колосальна кількість громадян, які через російську агресію втратили майно, роботу чи житло і наразі ледь зводять кінці з кінцями.
Транспортна система Харкова, попри щоденні безпекові ризики та руйнування інфраструктури, демонструє виняткову стійкість, а безкоштовний проїзд залишається одним із найважливіших чинників соціальної підтримки населення у прифронтовому мегаполісі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що муніципальні
служби Харкова в інтенсивному режимі реалізують масштабну реформу з
автономізації житлово-комунального господарства, аби захистити місто від
можливого інфраструктурного бланкауту. Стратегічний
курс на децентралізацію генерації тепла та електрики довів свою ефективність
під час попередніх хвиль російського ракетного терору, тому наразі інженери
масштабують цей досвід.