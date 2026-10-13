Миллиарды за бесплатный проезд: сколько Харьков тратит на пассажирский транспорт во время войны

В Харькове финансирование бесплатного проезда в коммунальном пассажирском транспорте осуществляется непосредственно за счет бюджета городской территориальной громады. Об этом сообщил Департамент бюджета и финансов Харьковского городского совета в ответе на официальный журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно обнародованным финансовым документам, муниципалитет покрывает расходы транспортных предприятий города путем предоставления регулярных текущих и капитальных трансфертов для обеспечения постоянного обслуживания пассажиров. В последние четыре года фиксируется стремительный рост объемов этих субсидий.

"Объем расходов бюджета Харьковской городской территориальной общины, выделенных и израсходованных на содержание и развитие коммунального пассажирского транспорта за 2022 год, составляет 1 349,1 млн гривен", — отмечает заместитель директора Департамента бюджета и финансов — начальник Управления финансирования социально-культурной сферы Андрей Гриненко.

Позже суммы компенсаций значительно увеличились. По официальным данным ведомства, в 2023 году на эти нужды направили 2 144,0 млн. гривен, а в 2024 году расходы достигли 2 781,3 млн. гривен. Пиковым стал 2025 год, когда в поддержку транспортной отрасли из городской казны выделили 3 390,4 млн. гривен.

Нынешний год также потребовал значительных капиталовложений для стабильной работы трамваев, троллейбусов, автобусов и метрополитена в условиях постоянных вражеских атак.

"Бюджетом Харьковской городской территориальной громады на 2026 год на финансирование коммунального пассажирского транспорта предусмотрено 3 640,5 млн гривен", — информирует Андрей Гриненко.

Чиновник уточнил, что из этой суммы по состоянию на 1 октября 2026 профильные службы уже успели освоить и потратить 2 392,0 млн гривен.

Параллельно с этим городские власти Харькова закладывают соответствующую финансовую основу и на следующий календарный период, чтобы сохранить для горожан возможность свободного пользования общественным транспортом. В прогнозных показателях муниципального бюджета на 2027 год для обеспечения бесперебойной и стабильной работы предприятий коммунального пассажирского транспорта запланированы расходы в суммарном размере 3 266,1 млн гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Игорь Терехов рассказал о том, почему город не будет отменять льготы для пассажиров.