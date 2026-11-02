Логістичні цілі Кремля: офіцер ЗСУ оцінив загрозу для Харківщини

На Куп'янському напрямку розпочинається новий складний період, коли російські загарбники змінюють тактику через природні чинники. Із настанням холодів та оголенням лісосмуг окупаційні війська втрачають природне маскування, що змушує їх діяти агресивніше та швидше.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Зараз почнеться етап швидких атак ворога, — прогнозує капітан Валерій Кисельов, начальник відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади 10-го армійського корпусу. — Зі зникненням листя російські військові втрачають можливість непомітно наближатися до українських позицій".

Офіцер зазначає, що за досвідом минулих воєнних кампаній у цей період противник робить ставку на мобільність.

"Окупанти можуть активізувати штурми на мотоциклах і квадроциклах, — наголошує речник бригади, пояснюючи задум ворога, — намагаючись подолати широку зону ураження".

Попри зміну погодних умов, загальний тиск загарбників на цій ділянці фронту не слабшає. За словами представника 116-ї ОМБр, ситуація на Куп'янщині залишається напруженою, адже російські війська постійно намагаються відтіснити українських військових із займаних позицій.

Ключовим завданням для російського командування на цій ділянці залишається захоплення стратегічних вузлів.

"Одними з головних цілей окупантів залишаються Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, — підсумовує Валерій Кисельов і додає: — Останній має важливе логістичне значення".

Сили оборони України прораховують усі ймовірні сценарії дій ворога та готові зустрічати швидкісні групи противника вогнем.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти просуваються на Харківщині, за 30 км від обласного центру.