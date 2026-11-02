logo_ukra

BTC/USD

77657

ETH/USD

2282.11

USD/UAH

45.35

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Логістичні цілі Кремля: офіцер ЗСУ оцінив загрозу для Харківщини
commentss НОВИНИ Всі новини

Логістичні цілі Кремля: офіцер ЗСУ оцінив загрозу для Харківщини

Зміна сезону на Куп'янському напрямку: військовий попередив про перехід окупантів до тактики швидких атак

2 листопада 2026, 14:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Куп'янському напрямку розпочинається новий складний період, коли російські загарбники змінюють тактику через природні чинники. Із настанням холодів та оголенням лісосмуг окупаційні війська втрачають природне маскування, що змушує їх діяти агресивніше та швидше.

Логістичні цілі Кремля: офіцер ЗСУ оцінив загрозу для Харківщини

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Зараз почнеться етап швидких атак ворога, — прогнозує капітан Валерій Кисельов, начальник відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади 10-го армійського корпусу. — Зі зникненням листя російські військові втрачають можливість непомітно наближатися до українських позицій".

Офіцер зазначає, що за досвідом минулих воєнних кампаній у цей період противник робить ставку на мобільність.

"Окупанти можуть активізувати штурми на мотоциклах і квадроциклах, — наголошує речник бригади, пояснюючи задум ворога, — намагаючись подолати широку зону ураження".

Попри зміну погодних умов, загальний тиск загарбників на цій ділянці фронту не слабшає. За словами представника 116-ї ОМБр, ситуація на Куп'янщині залишається напруженою, адже російські війська постійно намагаються відтіснити українських військових із займаних позицій.

Ключовим завданням для російського командування на цій ділянці залишається захоплення стратегічних вузлів.

"Одними з головних цілей окупантів залишаються Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, — підсумовує Валерій Кисельов і додає: — Останній має важливе логістичне значення".

Сили оборони України прораховують усі ймовірні сценарії дій ворога та готові зустрічати швидкісні групи противника вогнем.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти просуваються на Харківщині, за 30 км від обласного центру.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини