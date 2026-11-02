Логистические цели Кремля: офицер ВСУ оценил угрозу Харьковщине

На Купянском направлении начинается новый сложный период, когда русские захватчики изменяют тактику из-за природных факторов. С наступлением холодов и обнажением лесополос оккупационные войска теряют естественную маскировку, что заставляет их действовать более агрессивно и быстрее.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Сейчас начнется этап скорых атак врага, — прогнозирует капитан Валерий Киселев, начальник отделения коммуникаций 116-й отдельной механизированной бригады 10-го армейского корпуса. — С исчезновением листьев российские военные упускают возможность незаметно приближаться к украинским позициям".

Офицер отмечает, что по опыту прошедших военных кампаний в этот период противник делает ставку на мобильность.

"Оккупанты могут активизировать штурмы на мотоциклах и квадроциклах, — отмечает спикер бригады, объясняя замысел врага, — пытаясь преодолеть широкую зону поражения".

Несмотря на изменение погодных условий, общее давление захватчиков на этом участке фронта не ослабевает. По словам представителя 116-й ОМБр, ситуация в Купянщине остается напряженной, ведь российские войска постоянно пытаются оттеснить украинских военных с занимаемых позиций.

Ключевой задачей для российского командования на этом участке остается захват стратегических узлов.

"Одными из главных целей окупантов остаются Купянск и Купянск-Узловой, — заключает Валерий Киселев и добавляет: — Последний имеет важное логистическое значение".

Силы обороны Украины просчитывают все возможные сценарии действий противника и готовы встречать скоростные группы противника огнем.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты продвигаются на Харьковщине, в 30 км от областного центра.