Логистические цели Кремля: офицер ВСУ оценил угрозу Харьковщине

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Недилько Ксения
На Купянском направлении начинается новый сложный период, когда русские захватчики изменяют тактику из-за природных факторов. С наступлением холодов и обнажением лесополос оккупационные войска теряют естественную маскировку, что заставляет их действовать более агрессивно и быстрее.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Офицер отмечает, что по опыту прошедших военных кампаний в этот период противник делает ставку на мобильность.
Несмотря на изменение погодных условий, общее давление захватчиков на этом участке фронта не ослабевает. По словам представителя 116-й ОМБр, ситуация в Купянщине остается напряженной, ведь российские войска постоянно пытаются оттеснить украинских военных с занимаемых позиций.
Ключевой задачей для российского командования на этом участке остается захват стратегических узлов.
Силы обороны Украины просчитывают все возможные сценарии действий противника и готовы встречать скоростные группы противника огнем.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты продвигаются на Харьковщине, в 30 км от областного центра.