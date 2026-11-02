Просування РФ за 30 км до Харкова: загострення на кордоні Харківщини

Російські окупаційні війська зуміли просунутися у прикордонній смузі Харківської області. За даними аналітичного ресурсу DeepState, ворог окупував нові ділянки вздовж державного кордону та підійшов ближче до району пропускного пункту Гоптівка, поблизу якого розташовані села Козача Лопань та Кудіївка.

Мапа бойових дій DeepState, скриншот

На цій ділянці фронту точаться жорсткі бої, а загарбники намагаються використати свою перевагу в повітрі.

"На Дергачівському напрямку наші бійці, як і раніше, зберігають свої позиції в Козачій Лопані, — описує поточну ситуацію військовослужбовець із позивним "Мучной". — Противник активно застосовує велику кількість БПЛА, намагаючись зачистити населений пункт від нашої присутності та встановити над ним повний контроль".

Водночас військовий наголошує, що українські сили успішно чинять опір:

"Осередки нашої присутності та сполучення між ними ще зберігаються, тому говорити про повний контроль ворога над Козачою Лопанню наразі не доводиться".

Проте ситуація на суміжних ділянках залишається вкрай напруженою через спроби загарбників обійти українські позиції.

"На флангах від Козачої Лопані переважають зони проникнення противника", — констатує "Мучной".

За його словами, окупанти намагаються діяти на випередження та прориватися вглиб української території:

"За великим рахунком, основний вектор його просування спрямований на південь, у бік Нової Козачої, де він намагається розвинути успіх і встановити повний контроль над цією ділянкою".

Сили оборони продовжують стримувати тиск ворога та вживають заходів для стабілізації лінії зіткнення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські пропагандисти прогнозують, що Україна може напасти на Європу та країни НАТО.