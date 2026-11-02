Просування РФ за 30 км до Харкова: загострення на кордоні Харківщини

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Недилько Ксения
Російські окупаційні війська зуміли просунутися у прикордонній смузі Харківської області. За даними аналітичного ресурсу DeepState, ворог окупував нові ділянки вздовж державного кордону та підійшов ближче до району пропускного пункту Гоптівка, поблизу якого розташовані села Козача Лопань та Кудіївка.
Мапа бойових дій DeepState, скриншот
На цій ділянці фронту точаться жорсткі бої, а загарбники намагаються використати свою перевагу в повітрі.
Водночас військовий наголошує, що українські сили успішно чинять опір:
Проте ситуація на суміжних ділянках залишається вкрай напруженою через спроби загарбників обійти українські позиції.
За його словами, окупанти намагаються діяти на випередження та прориватися вглиб української території:
Сили оборони продовжують стримувати тиск ворога та вживають заходів для стабілізації лінії зіткнення.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські пропагандисти прогнозують, що Україна може напасти на Європу та країни НАТО.