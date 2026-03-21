Куп’янськ під контролем ЗСУ: Z-пабліки повідомляють про загибель гарнізону окупантів у міській лікарні

Ситуація в Куп’янську на Харківщині переходить у фазу завершальної зачистки силами ЗСУ. Навіть російські мілітарі-блоги змушені визнати територіальні втрати. Зокрема, канал "Романов Лайт" інформує, що "Куп'янськ майже повністю зайнятий ЗСУ", а українські підрозділи в умовах суворої інформаційної тиші наразі ліквідовують залишки ворога на північних околицях.

Особлива увага прикута до долі окупаційного опорного пункту, що тривалий час перебував у будівлі Центральної районної лікарні. За даними Z-ресурсів, "усі російські військові, які організували опорний пункт у ЦРЛ міста, загинули". Раніше цей об'єкт називали останньою "фортецею" РФ у місті, яка перебувала в оточенні ще з січня. Попри заклики родичів загарбників організувати евакуацію, будівлю було остаточно зруйновано артилерійськими та авіаційними ударами.

Водночас офіційна пропаганда РФ намагається заперечити факт розгрому. Ресурс "Война с фейками" стверджує, що підрозділи нібито були виведені заздалегідь, називаючи повідомлення про втрати "черговим вкидом від неприятеля та жонглюванням фактами".

Ситуація виглядає особливо іронічною на фоні того, що ще 20 листопада 2025 року начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов особисто доповідав Путіну про нібито повне "взяття" Куп’янська. Сьогоднішні події демонструють реальний стан справ на цьому напрямку, де українські захисники відновлюють контроль над містом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ситуація для російських окупаційних військ у Куп’янську стала критичною, попри попередні переможні звіти командування Кремлю. Російські пропагандисти та Z-воєнкори масово повідомляють про фактичну втрату контролю над містом та оточення підрозділів, які раніше намагалися там закріпитися.