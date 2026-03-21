Ситуация в Купянске Харьковской области переходит в фазу завершающей зачистки силами ВСУ. Даже российские милитари-блоги вынуждены признать территориальные потери. В частности, канал "Романов Лайт" информирует, что "Купянск почти полностью занят ВСУ", а украинские подразделения в условиях строгой информационной тишины ликвидируют остатки врага на северных окраинах.

Особое внимание уделено судьбе оккупационного опорного пункта, длительное время находившегося в здании Центральной районной больницы. По данным Z-ресурсов, "все российские военные, организовавшие опорный пункт в ЦРБ города, погибли". Ранее этот объект называли последней "крепостью" РФ в городе, находящейся в окружении еще с января. Несмотря на призывы родственников захватчиков организовать эвакуацию, здание окончательно разрушили артиллерийские и авиационные удары.

В то же время, официальная пропаганда РФ пытается отрицать факт разгрома. Ресурс "Война с фейками" утверждает, что подразделения якобы были выведены заранее, называя сообщения о потерях "очередным вбросом от неприятеля и жонглированием фактами".

Ситуация выглядит особенно ироничной на фоне того, что еще 20 ноября 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов лично докладывал Путину о якобы полном "взятии" Купянска. Сегодняшние события демонстрируют реальное положение дел в этом направлении, где украинские защитники восстанавливают контроль над городом.

