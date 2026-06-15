logo_ukra

BTC/USD

65622

ETH/USD

1715.86

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Кривавий удар по Харкову: Росія атакувала рятувальників під час гасіння пожежі
commentss НОВИНИ Всі новини

Кривавий удар по Харкову: Росія атакувала рятувальників під час гасіння пожежі

У Харкові внаслідок російського удару загинули щонайменше 5 людей, зокрема рятувальники ДСНС.

15 червня 2026, 09:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У ніч на 15 червня Харків зазнав масованої комбінованої атаки з боку Росії з застосуванням ракет і безпілотників. Під час повторного російського удару по місцях, де працювали рятувальники ДСНС, загинуло п’ятеро людей.

Кривавий удар по Харкову: Росія атакувала рятувальників під час гасіння пожежі

Росія атакувала рятувальників повторним ударом. Фото з відкритих джерел

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, російські війська завдали повторного удару саме в момент, коли екстрені служби ліквідовували наслідки попередніх влучань. У результаті загинули щонайменше п’ятеро людей, ще кілька отримали поранення.

"У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 – поранено. Мої співчуття сімʼям загиблих героїв без зброї. На жаль, продовжуємо втрачати тих, хто рятує життя", — заявив Клименко.

У ДСНС Харківської області уточнили, що серед загиблих, четверо рятувальників. Пізніше стало відомо про ще одну жертву серед міських служб. За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, під час виконання службових обов’язків загинув працівник департаменту надзвичайних ситуацій міської ради Олексій Дорожкін. Він працював разом із рятувальниками на місці ліквідації наслідків попереднього обстрілу, коли російські сили завдали повторного удару.

У міській владі повідомляють, що під обстрілами опинилися щонайменше два райони Харкова, Шевченківський і Холодногірський. Зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, виникли пожежі на підприємствах, є постраждалі серед мирного населення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в ніч на 15 червня Росія завдала удару по Києву: горить Києво-Печерська лавра та знищена частина кіностудії Довженка



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4150
Теги:

Новини

Всі новини