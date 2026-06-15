Кривавий удар по Харкову: Росія атакувала рятувальників під час гасіння пожежі

У ніч на 15 червня Харків зазнав масованої комбінованої атаки з боку Росії з застосуванням ракет і безпілотників. Під час повторного російського удару по місцях, де працювали рятувальники ДСНС, загинуло п’ятеро людей.

Росія атакувала рятувальників повторним ударом. Фото з відкритих джерел

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, російські війська завдали повторного удару саме в момент, коли екстрені служби ліквідовували наслідки попередніх влучань. У результаті загинули щонайменше п’ятеро людей, ще кілька отримали поранення.

"У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 – поранено. Мої співчуття сімʼям загиблих героїв без зброї. На жаль, продовжуємо втрачати тих, хто рятує життя", — заявив Клименко.

У ДСНС Харківської області уточнили, що серед загиблих, четверо рятувальників. Пізніше стало відомо про ще одну жертву серед міських служб. За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, під час виконання службових обов’язків загинув працівник департаменту надзвичайних ситуацій міської ради Олексій Дорожкін. Він працював разом із рятувальниками на місці ліквідації наслідків попереднього обстрілу, коли російські сили завдали повторного удару.

У міській владі повідомляють, що під обстрілами опинилися щонайменше два райони Харкова, Шевченківський і Холодногірський. Зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, виникли пожежі на підприємствах, є постраждалі серед мирного населення.

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