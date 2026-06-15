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Кровавый удар по Харькову: Россия атаковала спасателей во время тушения пожара

В Харькове в результате российского удара погибли по меньшей мере 5 человек, в том числе спасатели ГСЧС.

15 июня 2026, 09:05
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Slava Kot

В ночь на 15 июня Харьков подвергся массированной комбинированной атаке со стороны России с применением ракет и беспилотников. Во время повторного российского удара по местам, где работали спасатели ГСЧС, погибли пять человек.

Кровавый удар по Харькову: Россия атаковала спасателей во время тушения пожара

Россия атаковала спасателей повторным ударом. Фото из открытых источников

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, российские войска нанесли повторный удар именно в момент, когда экстренные службы ликвидировали последствия предыдущих попаданий. В результате погибли по меньшей мере пятеро человек, еще несколько получили ранения.

"В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще по меньшей мере 5 – ранены. Мои соболезнования семьям погибших героев без оружия. К сожалению, продолжаем терять тех, кто спасает жизнь", — заявил Клименко.

В ГСЧС Харьковской области уточнили, что среди погибших четверо спасателей. Позже стало известно еще об одной жертве среди городских служб. По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, при исполнении служебных обязанностей погиб работник департамента чрезвычайных ситуаций городского совета Алексей Дорожкин. Он работал вместе со спасателями на месте ликвидации последствий предварительного обстрела, когда российские силы нанесли повторный удар.

В городских властях сообщают, что под обстрелами оказались по меньшей мере два района Харькова, Шевченковский и Холодногорский. Зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре, возникли пожары на предприятиях, пострадали среди мирного населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Киеву: горит Киево-Печерская лавра и уничтожена часть киностудии Довженко.



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Источник: https://t.me/ihor_terekhov/4150
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