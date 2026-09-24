logo_ukra

BTC/USD

84519

ETH/USD

2694.75

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.19

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Кривавий удар по Харківщині: багато загиблих та поранених
commentss НОВИНИ Всі новини

Кривавий удар по Харківщині: багато загиблих та поранених

«На місці працюють рятувальники»: в ОВА розповіли про наслідки ворожого влучання у ферму на Харківщині

24 вересня 2026, 11:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Шестеро співробітників сільськогосподарського підприємства загинули внаслідок чергового ранкового обстрілу Харківської області з боку російських військ. Крім того, ще 12 цивільних осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Кривавий удар по Харківщині: багато загиблих та поранених

Ілюстративне фото

Трагедія сталася у селі Стара Гнилиця, де ворожий снаряд поцілив безпосередньо по місцевій фермі. У момент атаки люди виконували повсякденну роботу — сортували зібрані овочі. Серед жертв цього обстрілу опинилися четверо жінок та двоє чоловіків.

В Харківській обласній військовій адміністрації офіційно підтвердили інформацію про атаку, висловивши глибокі співчуття рідним і близьким загиблих працівників.

Кривавий удар по Харківщині: багато загиблих та поранених - фото 2

"12 людей поранені", — повідомили представники влади, зауваживши, що постраждалим надається повний комплекс необхідної медичної допомоги. Для ліквідації наслідків удару залучили всі екстрені служби, а правоохоронці вже фіксують докази чергового злочину. Очільники регіону додали, що "на місці працюють рятувальники та слідчі поліції".

Наразі операція з ліквідації наслідків прильоту триває. Співробітники ДСНС та медики, як підкреслили в ОВА, "продовжують працювати на місці обстрілу в посиленому режимі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Київ пережив важку ніч після російської атаки із застосуванням балістичного озброєння. За даними ДСНС, внаслідок удару загинули двоє людей, ще вісім отримали травми. Рятувальники та екстрені служби продовжили працювати на місцях після завершення основної фази атаки.

Одним із найбільш серйозних наслідків стало пошкодження об'єктів у Солом'янському районі. Там частково зруйновано складські будівлі, після чого виникла пожежа. Вогонь поширився на підвальні приміщення. Рятувальникам вдалося ліквідувати спалах. Трьох постраждалих довелося госпіталізувати.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини