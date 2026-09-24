Кривавий удар по Харківщині: багато загиблих та поранених

Шестеро співробітників сільськогосподарського підприємства загинули внаслідок чергового ранкового обстрілу Харківської області з боку російських військ. Крім того, ще 12 цивільних осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Трагедія сталася у селі Стара Гнилиця, де ворожий снаряд поцілив безпосередньо по місцевій фермі. У момент атаки люди виконували повсякденну роботу — сортували зібрані овочі. Серед жертв цього обстрілу опинилися четверо жінок та двоє чоловіків.

В Харківській обласній військовій адміністрації офіційно підтвердили інформацію про атаку, висловивши глибокі співчуття рідним і близьким загиблих працівників.

"12 людей поранені", — повідомили представники влади, зауваживши, що постраждалим надається повний комплекс необхідної медичної допомоги. Для ліквідації наслідків удару залучили всі екстрені служби, а правоохоронці вже фіксують докази чергового злочину. Очільники регіону додали, що "на місці працюють рятувальники та слідчі поліції".

Наразі операція з ліквідації наслідків прильоту триває. Співробітники ДСНС та медики, як підкреслили в ОВА, "продовжують працювати на місці обстрілу в посиленому режимі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Київ пережив важку ніч після російської атаки із застосуванням балістичного озброєння. За даними ДСНС, внаслідок удару загинули двоє людей, ще вісім отримали травми. Рятувальники та екстрені служби продовжили працювати на місцях після завершення основної фази атаки.

Одним із найбільш серйозних наслідків стало пошкодження об'єктів у Солом'янському районі. Там частково зруйновано складські будівлі, після чого виникла пожежа. Вогонь поширився на підвальні приміщення. Рятувальникам вдалося ліквідувати спалах. Трьох постраждалих довелося госпіталізувати.



