Страшний балістичний удар по Києву: ніч із пожежами, зруйнованими будинками та загиблими

Київ пережив важку ніч після російської атаки із застосуванням балістичного озброєння. За даними ДСНС, внаслідок удару загинули двоє людей, ще вісім отримали травми. Рятувальники та екстрені служби продовжили працювати на місцях після завершення основної фази атаки.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

Одним із найбільш серйозних наслідків стало пошкодження об'єктів у Солом'янському районі. Там частково зруйновано складські будівлі, після чого виникла пожежа. Вогонь поширився на підвальні приміщення. Рятувальникам вдалося ліквідувати спалах. Трьох постраждалих довелося госпіталізувати.

У Подільському районі удар зазнав поблизу пологового будинку. На парковці спалахнули чотири автомобілі. Пожежу оперативно загасили, проте на місці виявили загиблого. Ще за однією адресою в районі сталося спалах одноповерхової нежитлової будівлі.

Серйозні наслідки зафіксовано й у Дніпровському районі. Там пошкоджено триповерхову адміністративну будівлю, пожежу ліквідовано. Одна людина зазнала травм.

Ще за однією адресою у цьому ж районі було зруйновано приватний будинок. Рятувальникам вдалося вивести із небезпечної зони одну людину. Два сусідні будинки також отримали пошкодження.

Нічна атака супроводжувалася серією вибухів у столиці. Повітряну тривогу було оголошено через загрозу застосування балістичної зброї, після чого в місті неодноразово повідомлялося про роботу протиповітряної оборони.

На ранок екстрені служби продовжували обстежувати місця влучень і усувати наслідки удару. Влада уточнювала інформацію про масштаби руйнувань та кількість постраждалих.

Атака стала черговою російською ракетною атакою на Київ, наслідки якої торкнулися житлової та цивільної інфраструктури столиці.

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