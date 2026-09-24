Кровавый удар по Харьковщине: много погибших и раненых

Шесть сотрудников сельскохозяйственного предприятия погибли в результате очередных утренних обстрелов Харьковской области со стороны российских войск. Кроме того, еще 12 гражданских людей получили ранения разной степени тяжести.

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Трагедия произошла в селе Старая Гнилица, где вражеский снаряд попал прямо по местной ферме. В момент атаки люди выполняли повседневную работу – сортировали собранные овощи. Среди жертв этого обстрела оказались четыре женщины и двое мужчин.

В Харьковской областной военной администрации официально подтвердили информацию об атаке, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших работников.

"12 человек ранены", — сообщили представители власти, отметив, что пострадавшим предоставляется полный комплекс необходимой медицинской помощи. Для ликвидации последствий удара были привлечены все экстренные службы, а правоохранители уже фиксируют доказательства очередного преступления. Руководители региона добавили, что "на месте работают спасатели и следователи полиции".

В настоящее время операция по ликвидации последствий прилета продолжается. Сотрудники ГСЧС и медики, как подчеркнули в ОВА, "продолжают работать на месте обстрела в усиленном режиме".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Киев пережил тяжелую ночь после российской атаки с применением баллистического вооружения. По данным ГСЧС, в результате удара погибли два человека, еще восемь получили травмы. Спасатели и экстренные службы продолжили работу на местах после завершения основной фазы атаки.

Одним из наиболее серьезных последствий стало повреждение объектов в Соломенском районе. Там частично разрушены складские здания, после чего возник пожар. Огонь распространился на подвальные помещения. Спасателям удалось ликвидировать вспышку. Трое пострадавших пришлось госпитализировать.



