Кінцева зупинка — Полтава: пряме швидкісне сполучення зі столицею для Харкова тимчасово скасовано

Відсьогодні, 18 березня, пасажирське залізничне сполучення між Харковом та Києвом зазнало суттєвих змін. Через безпекову ситуацію та вплив активних воєнних дій "Укрзалізниця" прийняла рішення обмежити маршрут швидкісних поїздів класу "Інтерсіті".

Інтерсіті Київ-Харків

Тепер рейси, що раніше з’єднували столицю з найбільшим містом сходу, курсуватимуть лише до Полтави. Таким чином, пряме швидкісне залізничне сполучення для харків'ян наразі повністю відсутнє.

Інформацію про зміни в розкладі підтвердили у відомстві, зазначивши, що чекають на розгорнуте роз’яснення від пресслужби. "Єдине, що я можу вам сказати, що це дійсно так, дійсно поїзди не їдуть, але офіційну інформацію видасть офіційний канал Укрзалізниці", — повідомив представник компанії, додавши, що на цей момент обмеження є підтвердженим фактом.

Пасажирам, які планували поїздки за цим напрямком, рекомендують стежити за оновленнями на офіційних ресурсах перевізника та враховувати логістичні зміни при плануванні маршрутів через Полтаву.

В "Укрзалізниці" пізніше зазначили, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин. В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години.

Для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано — запроваджено стикувальні маршрути.

Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті.

Планується, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня.

Інші маршрути Укрзалізниці з/до Харкова курсують без змін.

