Конечная остановка — Полтава: прямое скоростное сообщение со столицей для Харькова временно отменено

С сегодняшнего дня, 18 марта, пассажирское железнодорожное сообщение между Харьковом и Киевом претерпело существенные изменения. Из-за ситуации безопасности и влияния активных военных действий "Укрзализныця" приняла решение ограничить маршрут скоростных поездов класса "Интерсити".

Интерсити Киев-Харьков

Теперь рейсы, которые раньше соединяли столицу с крупнейшим городом востока, будут курсировать только до Полтавы. Таким образом, прямое скоростное железнодорожное сообщение для харьковчан пока полностью отсутствует.

Информацию об изменениях в расписании подтвердили в ведомстве, отметив, что ожидают развернутого разъяснения от пресс-службы. "Единственное, что я могу вам сказать, что это действительно так, действительно поезда не едут, но официальную информацию выдаст официальный канал Укрзализныци", — сообщил представитель компании, добавив, что на данный момент ограничение является подтвержденным фактом.

Пассажирам, планировавшим поездки по этому направлению, рекомендуют следить за обновлением на официальных ресурсах перевозчика и учитывать логистические изменения при планировании маршрутов через Полтаву.

В "Укрзализныце" позже отметили, что в последние недели из-за ограничения энергоснабжения поезда между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами, что приводило к задержкам до 3 часов. В отдельные дни прибытие проходило уже после начала комендантского часа.

Для удобства пассажиров и более своевременного прибытия графика движения скорректировано — введены стыковочные маршруты.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы, а также усиленные меры безопасности для восстановления полноценного курсирования поездов Интерсити.

Планируется, что курсирование Интерсити в Харьков будет возобновлено до конца марта.

Другие маршруты Укрзализныци из/до Харькова курсируют по-прежнему.

