Харків
Удар бойовим дроном по Харкову: мер Терехов повідомляє про постраждалих (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Вибухи у Холодногірському районі: окупанти атакували місто БПЛА, є поранені

18 березня 2026, 11:28
Недилько Ксения

Близько 11-ї години ранку 18 березня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Харкову. Ціллю ворожої атаки став Холодногірський район міста.

Вибухи у Харкові. Ілюстративне фото

Міський голова Ігор Терехов оперативно поінформував про інцидент, зазначивши, що для нападу ворог використав безпілотний літальний апарат. "Зафіксовано ворожий удар бойовим дроном по Холодногірському району. Деталі зʼясовуємо", — повідомив мер у своєму офіційному каналі.

За попередніми даними, внаслідок влучання є люди, які отримали травми. "За попередньою інформацією — є постраждалі", — додав очільник міста. Наразі на місці прильоту працюють відповідні служби, які надають допомогу пораненим та оцінюють масштаби руйнувань цивільної інфраструктури.

Мешканців міста закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги, оскільки загроза повторних пусків БПЛА може зберігатися.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА об 11:08: "Окупанти атакували Холодногірський район Харкова. Попередньо, влучання ворожого БпЛА зафіксували по приватному сектору. Перевіряємо інформацію про постраждалих. На місці працюють всі екстрені служби".

Ігор Терехов об 11:12: "Є попередня інформація про одного загиблого".

Ігор Терехов об 11:16: "Приліт на околиці міста. Крім одного загиблого, є ще один постраждалий. У прилеглих до місця прильоту приватних будинках — вибиті шибки".

Олег Синєгубов об 11:23: "Одна людина загинула, ще одна — постраждала через обстріл рф Холодногірського району Харкова. Загиблому чоловіку — 54 роки.

Вибухових поранень зазнав 45-річний чоловік, його вже госпіталізують. Медики надають необхідну допомогу. Роботи на місці ворожого обстрілу тривають".

Інформація оновлюється.



