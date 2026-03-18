Удар бойовим дроном по Харкову: мер Терехов повідомляє про постраждалих (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Близько 11-ї години ранку 18 березня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Харкову. Ціллю ворожої атаки став Холодногірський район міста.

Міський голова Ігор Терехов оперативно поінформував про інцидент, зазначивши, що для нападу ворог використав безпілотний літальний апарат. "Зафіксовано ворожий удар бойовим дроном по Холодногірському району. Деталі зʼясовуємо", — повідомив мер у своєму офіційному каналі.

За попередніми даними, внаслідок влучання є люди, які отримали травми. "За попередньою інформацією — є постраждалі", — додав очільник міста. Наразі на місці прильоту працюють відповідні служби, які надають допомогу пораненим та оцінюють масштаби руйнувань цивільної інфраструктури.

Мешканців міста закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги, оскільки загроза повторних пусків БПЛА може зберігатися.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА об 11:08: "Окупанти атакували Холодногірський район Харкова. Попередньо, влучання ворожого БпЛА зафіксували по приватному сектору. Перевіряємо інформацію про постраждалих. На місці працюють всі екстрені служби".

Ігор Терехов об 11:12: "Є попередня інформація про одного загиблого".

Ігор Терехов об 11:16: "Приліт на околиці міста. Крім одного загиблого, є ще один постраждалий. У прилеглих до місця прильоту приватних будинках — вибиті шибки".

Олег Синєгубов об 11:23: "Одна людина загинула, ще одна — постраждала через обстріл рф Холодногірського району Харкова. Загиблому чоловіку — 54 роки.

Вибухових поранень зазнав 45-річний чоловік, його вже госпіталізують. Медики надають необхідну допомогу. Роботи на місці ворожого обстрілу тривають".

