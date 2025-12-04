Харьковский городской голова Игорь Терехов опроверг слухи о том, что на Харьков надвигается враждебное наступление, а также нет необходимости эвакуироваться из Харькова, подчеркнул он во время телемарафона.

Игорь Терехов сделал заявление об эвакуации и наступлении на Харьков: что известно

"Ибо это, на самом деле, тоже война, информационная война, и она влияет на людей, особенно влияет на людей такого преклонного возраста. Мы это прекрасно понимаем и действительно обращаемся к людям, не прислушиваться к этой информации, которая распространяется на некоторых телеграм-каналах или что-то рассылают в телефон. Прежде всего, рассылают, что будет наступление, рассылают то, что будет оцепление города Харькова, не будет ли никаких коммунальных услуг, собирайтесь, уезжайте.

Кто поддается, кто не поддается этому, но на настроение людей это, конечно, влияет. Поэтому я очень прошу, пользуясь сейчас возможностью, жителей Харькова – не прислушиваться к этим фейкам, а доверять только официальным ресурсам Харьковского городского совета", – подчеркнул Терехов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Волчанск можно считать окончательно утраченным – н.п. откололся полностью. Такое заявление сделал военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Противник, продавив из района Цегельного и с южной окраины города, уже давит в направлении Вильчей. Там они смогли зацепиться за северную часть поселка и пытаются расширить контроль, не давая времени на стабилизацию. Картина вырисовывается жесткая, по оценкам казаков на передке, у них есть все предпосылки рвануть в Бугаевку, а возможно и дальше, если темп не будет сбит. На этих подступах их нужно тормозить любой ценой, потому что иначе Харькову действительно будет светить трудный период", – подчеркнул военный.