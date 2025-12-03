Вовчанськ можна вважати остаточно втраченим – н.п. відколовся повністю. Таку заяву зробив військови Сил оборони України з позивним "Мучной".

Військовий: Харкову світитиме важкий період

"Противник, продавивши з району Цегельного та з південної околиці міста, вже тисне у напрямку Вільчої. Там вони змогли зачепитися за північну частину селища й намагаються розширити контроль, не даючи часу на стабілізацію.

Картина вимальовується жорстка, за оцінками козаків на передку, в них є всі передумови рванути до Бугаївки, а можливо й далі, якщо темп не буде збитий. На цих підступах їх треба гальмувати будь-якою ціною, бо інакше Харкову справді світитиме важкий період", – наголосив військовий.

За його словами, тільки підтримка українських бійців впливає на те, наскільки СОУ зможуть вистояти.

"Я просто заздалегідь підводжу вас до того, що може розгортатися в цьому епізоді. А ваша підтримка бійців — це те, що реально впливає на скільки напрямків ми зможемо вистояти. Бо тенденція боїв говорить сама за себе, ворог навалює системно.

І вже немає сумнівів, завдання в них чітке – забрати під себе правий берег Сіверського Дінця й відтиснути нашу лінію якомога далі. Але ми ще подивимося, як будуть розгортатися події", – зазначив "Мучной".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську.

"Бравурні заяви керівництва країни-агресора про "захоплення" цих населених пунктів армією рф не відповідають дійсності. Ідеться лише про чергову спробу кремля використати знятий на відео "флаговтик" з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів", – йдеться у заяві.

Там також додали, що напруженою залишається ситуація у Вовчанську на Харківщині. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції, додали там.