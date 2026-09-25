Ігор Терехов розповів про життя в Харкове: чи виїжджають люди

Харків продовжує залишатися потужним гуманітарним та економічним центром, попри близькість до зони бойових дій. Про це розповів міський голова Ігор Терехов, окреслюючи поточну демографічну ситуацію та виклики, з якими стикається мегаполіс. За словами мера, на сьогодні у місті постійно проживає близько 1 мільйона 400 тисяч осіб, і ця цифра стабільно збільшується за рахунок людей, які шукають прихистку від війни.

Ігор Терехов. Фото з відкритих джерел

"Харків уже надав постійний притулок для 224 тисяч внутрішньо переміщених осіб, — зазначив Ігор Терехов, описуючи масштаби евакуації, — і цей показник демонструє щоденне зростання. До нас прибувають громадяни з Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської та інших областей, і ми раді абсолютно усім".

Очільник Харкова запевнив, що муніципалітет знаходить можливості для розміщення новоприбулих у мережі міських гуртожитків, а значна частина людей самостійно орендує доступне на ринку житло. Проте, на думку мера, вирішення житлової кризи потребує глобальнішого підходу.

"Для громадян, які залишили свої домівки через війну, має функціонувати комплексна державна програма, — наголосив Терехов, виступаючи від імені Асоціації прифронтових міст та громад, яку він очолює. — Ми офіційно ставимо перед Кабінетом Міністрів вимогу розробити такий механізм, щоб кожна людина отримала шанс жити у гідних умовах та мати власний дах над головою".

Окрему увагу керівник міста приділив питанням збереження економічного потенціалу. Він підкреслив, що для життєздатності будь-якого населеного пункту біля лінії фронту підприємництво є критично важливим фактором, адже воно формує робочі місця, забезпечує виплату заробітних плат та наповнює бюджети податковими надходженнями.

"Сьогодні бізнес гостро потребує всебічної допомоги як на загальнодержавному рівні, так і з боку органів місцевого самоврядування, оскільки від цього напряму залежить саме існування прифронтових міст, — підсумував міський голова. — Якщо говорити про Харків, то останнім часом ми спостерігаємо позитивну тенденцію: до нас масово переїжджають підприємства з територій, які розташовані ще ближче до лінії зіткнення. Я щиро вдячний цим підприємцям, і ми будемо всіляко їх підтримувати".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мер Харкова гарантував цілодобову роботу комунальників у разі нових обстрілів взимку.