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Игорь Терехов рассказал о жизни в Харькове: уезжают ли люди

Экономика прифронтовой зоны: Терехов заявил о релокации предприятий в Харьков и призвал к масштабной поддержке бизнеса

25 сентября 2026, 18:57
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Недилько Ксения

Харьков продолжает оставаться мощным гуманитарным и экономическим центром, несмотря на близость к зоне боевых действий. Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов, определяя текущую демографическую ситуацию и вызовы, с которыми сталкивается мегаполис. По словам мэра, на сегодняшний день в городе постоянно проживает около 1 миллиона 400 тысяч человек, и эта цифра стабильно увеличивается за счет людей, которые ищут убежища от войны.

Игорь Терехов рассказал о жизни в Харькове: уезжают ли люди

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

"Харьков уже предоставил постоянное убежище для 224 тысяч внутренне перемещенных лиц, – отметил Игорь Терехов, описывая масштабы эвакуации, – и этот показатель демонстрирует ежедневный рост. К нам прибывают граждане из Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и других областей, и мы рады всем".

Глава Харькова заверил, что муниципалитет находит возможности для размещения вновь прибывших в сети городских общежитий, а значительная часть людей самостоятельно арендует доступное на рынке жилье. Однако, по мнению мэра, решение жилищного кризиса требует более глобального подхода.

"Для граждан, покинувших свои дома из-за войны, должна функционировать комплексная государственная программа, — подчеркнул Терехов, выступая от имени Ассоциации прифронтовых городов и громад, которую он возглавляет. — Мы официально выдвигаем перед Кабинетом Министров требование разработать такой механизм, чтобы каждый человек получил шанс жить в достойных условиях и иметь собственную крышу над головой".

Особое внимание руководитель города уделил вопросам сохранения экономического потенциала. Он подчеркнул, что для жизнеспособности любого населенного пункта у линии фронта предпринимательство является критически важным фактором, ведь оно формирует рабочие места, обеспечивает выплату заработных плат и наполняет бюджет налоговыми поступлениями.

"Сегодня бизнес остро нуждается в всесторонней помощи как на общегосударственном уровне, так и со стороны органов местного самоуправления, поскольку от этого направления зависит само существование прифронтовых городов, — подытожил городской голова. — Если говорить о Харькове, то в последнее время мы наблюдаем положительную тенденцию: к нам массово переезжают предприятия с территорий, которые находятся ближе к линии столкновения. Я искренне благодарен этим предпринимателям, и мы будем всячески их поддерживать".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова гарантировал круглосуточную работу коммунальщиков в случае новых обстрелов зимой.



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