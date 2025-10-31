Глава окупаційної Харківської адміністрації Віталій Ганчев в інтерв’ю пропагандистського видання "Комсомольська правда" заявив, що ЗСУ навмисне ховаються у дитячих садках, школах та лікарнях, а отже ці заклади є прямою військовою ціллю росіян.

«Харків’яни чекають на Росію та розуміють удари по дитячих садках та школах»: що відомо

"Ми бачимо, що ударів по цивільних об'єктах не завдають. Ми вивчаємо практично кожен удар, який завдається і по об'єктах енергопостачання, і по об'єктах, які українська сторона намагається показати як цивільні об'єкти. Але ми знаємо, що дитсадки, лікарні, школи, будинки відпочинку, у тому числі й дитячі, заповнюються українськими націоналістичними озброєними формуваннями. Отже, теж є ціллю", — сказав Ганчев.

За його словами, багато людей у ​​Харкові чекають на російську армію і усвідомлюють, що удари по енергетичній та військовій інфраструктурі виправдані.

"Не можна говорити так категорично, що у Харкові ненавидять російських солдатів. Тому що Харків, як і колишня частина Південно-Східної України – це переважно російськомовне населення. І ті люди, які розуміють ситуацію та підтримують нас, природно, вони зараз відкрито висловлюватися не можуть. Тож та частина, яка готова кричати українські націоналістичні гасла, вони висловлюються. Решта мовчить, працює і чекає. Ці люди усвідомлюють, що ті удари, які наносяться по інфраструктурі, зокрема Харкова, вони повністю виправдані. Це ті самі цілі СВО, які зараз виконуються", — сказав Ганчев.

У Центрі протидії дезінформації РНБО наголошують, що російська пропаганда продовжує виправдовувати терористичні удари по Харкову, поширюючи чергову брехню про "українських нацистів", які "розміщуються в дитсадках, школах і лікарнях".

Насправді удари по Харкову — це цілеспрямовані атаки на критичну та житлову інфраструктуру, які призводять до загибелі мирних людей та масштабних руйнувань цивільних об'єктів. Подібні заяви ru-пропаганди — частина інформаційної війни кремля, який прагне перекласти відповідальність за власні воєнні злочини на Україну, наголошують в ЦПД.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 22 жовтня зранку окупанти вдарили по приватному дитячому садку в Харкові, тоді, коли там були діти.