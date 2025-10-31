Глава оккупационной Харьковской администрации Виталий Ганчев в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда" заявил, что ВСУ умышленно прячутся в детских садах, школах и больницах, а значит, эти заведения являются прямой военной целью россиян.

«Харьковчане ждут Россию и понимают удары по детским садам и школам»: что известно

"Мы видим, что удары по гражданским объектам не наносятся. Мы изучаем практически каждый удар, который наносится и по объектам энергоснабжения, и по объектам, которые украинская сторона пытается показать как гражданские объекты. Но мы знаем, что детсады, больницы, школы, дома отдыха, в том числе и детские, заполняются украинскими националистическими вооруженными формированиями. Следовательно, тоже цель", — сказал Ганчев.

По его словам, многие в Харькове ждут российскую армию и осознают, что удары по энергетической и военной инфраструктуре оправданы.

"Нельзя говорить так категорично, что в Харькове ненавидят русских солдат. Потому что Харьков, как и бывшая часть Юго-Восточной Украины, – это преимущественно русскоязычное население. И люди, которые понимают ситуацию и поддерживают нас, естественно, они сейчас открыто выражаться не могут. Поэтому часть, которая готова кричать украинские националистические лозунги, они высказываются. Остальные молчат, трудятся и ждут. Эти люди отдают себе отчет, что те удары, которые наносятся по инфраструктуре, в частности Харькова, они полностью оправданы. Это те же цели СВО, которые сейчас выполняются", — сказал Ганчев.

В Центре противодействия дезинформации СНБО отмечают, что российская пропаганда продолжает оправдывать террористические удары по Харькову, распространяя очередную ложь об "украинских нацистах", которые "размещаются в детсадах, школах и больницах".

На самом деле удары по Харькову — целенаправленные атаки на критическую и жилищную инфраструктуру, которые приводят к гибели мирных людей и масштабным разрушениям гражданских объектов. Подобные заявления ru-пропаганды — часть информационной войны кремля, стремящегося переложить ответственность за собственные военные преступления на Украину, отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 22 октября утром оккупанты ударили по частному детскому саду в Харькове, когда там были дети.