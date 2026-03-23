Гучний скандал у Харкові: мерія прифронтового міста шокувала планами на 100 млн грн

Поки Харків щодня зазнає ударів керованих авіабомб та ракет, міська влада вирішила витратити понад 100 млн грн на оновлення інфраструктури. Мерія оголосила масштабну реконструкцію набережної, що викликало хвилю критики серед місцевих мешканців та волонтерів. Відповідний тендер вже оприлюднено у системі Prozorro.

Набережна Харкова. Фото: 24 Канал

Згідно з проєктною документацією, роботи включатимуть не лише косметичний ремонт, а й повну перепланування території та оновлення комунікацій. Мета проєкту — капітальний благоустрій ділянки Лопанської набережної та провулку Лопанського з облаштуванням пішохідної зони.

Серед запланованих робіт:

· оновлення дорожнього покриття та створення пішохідної зони;

· влаштування тактильної плитки для людей з порушенням зору;

· встановлення болардів;

· реконструкція залізобетонних конструкцій;

· монтаж системи водозниження та модернізація колодязів із заміною люків;

· оновлення зливової каналізації з новими дощоприймальними колодязями;

· перенесення та заміна мереж зовнішнього водопостачання, зв’язку та електропостачання;

· установка нових опор та світильників для зовнішнього освітлення;

· монтаж системи відеоспостереження для безпеки території.

Роботи планують завершити до кінця 2027 року. За інформацією Харківського антикорупційного центру, на реконструкцію міськрада виділила загалом 255 млн грн. Водночас частина пішохідної набережної вже була відкрита ще у кінці 2025 року.

Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що такі проєкти важливі для підтримки мешканців прифронтових територій: "Нам потрібно створювати умови, щоб люди залишалися у своїх містах — з якісним освітленням, теплом та комфортом. Не можна опускати руки, потрібно діяти".

На нинішній тендер подалося лише одне підприємство — ТОВ "Науково-виробнича фірма "Технології Енергозбереження", зараз триває процес визначення переможця.

