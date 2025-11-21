Харків став найдешевшим містом України для життя – новий індекс витрат на 2025 рік

В Україні оновили оцінку вартості життя – і результати виявилися доволі несподіваними. Онлайн-ресурс оприлюднив "Індекс вартості життя 2025", у межах якого порівняли поточні витрати мешканців великих українських міст. Про це повідомляє The Page.

Названо місто, де українці витрачають найменше – оновлений рейтинг здивував навіть експертів

Згідно з даними рейтингу, саме Харків отримав найнижчий індекс вартості життя серед п’яти великиких міст, що увійшли до дослідження. Під час розрахунку враховувалися ціни на продукти, комунальні послуги, транспорт, оренду житла та інші базові витрати. Харків із показником 26.2 став найбільш доступним для щоденного проживання.

Для порівняння: Одеса та Львів мають індекс 27.5, Дніпро – 29.7, а Київ традиційно очолює найдорожчий сегмент із показником 30.7.

Щодо щомісячних витрат без оренди, Харків утримує першість і тут – орієнтовно 19 848 грн на одну людину. В інших містах цифри істотно вищі: у Києві – 23 009 грн, у Львові – 20 157 грн, у Дніпрі – 21 855 грн, в Одесі – 20 270 грн.

Окрема частина рейтингу присвячена оренді житла. Найдоступніший варіант оренди однокімнатної квартири в центрі знову зафіксовано у Харкові – близько 7 562 грн на місяць. Далі йдуть Одеса – 10 906 грн, Львів – 19 871 грн, Дніпро – 20 612 грн, а найдорожча оренда традиційно у Києві – 25 378 грн.

Фахівці зауважують, що за останні пів року орендні ціни виросли майже всюди, але навіть попри це Харків зберіг статус найдоступнішого великого міста країни за сукупністю витрат.

