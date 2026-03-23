Громкий скандал в Харькове: мэрия прифронтового города шокировала планами в 100 млн грн

Пока Харьков ежедневно испытывает удары управляемых авиабомб и ракет, городские власти решили потратить более 100 млн грн на обновление инфраструктуры. Мэрия объявила масштабную реконструкцию набережной, что вызвало волну критики среди местных жителей и волонтеров. Соответствующий тендер уже обнародован в системе Prozorro.

Набережная Харькова.

Согласно проектной документации, работы будут включать не только косметический ремонт, но и полную перепланировку территории и обновление коммуникаций. Целью проекта является капитальное благоустройство участка Лопанской набережной и переулка Лопанского с обустройством пешеходной зоны.

Среди запланированных работ:

· обновление дорожного покрытия и создание пешеходной зоны;

· устройство тактильной плитки для людей с нарушением зрения;

· установка болардов;

· реконструкция железобетонных конструкций;

· монтаж системы водоснижения и модернизация колодцев с заменой люков;

· обновление ливневой канализации с новыми дождеприемными колодцами;

· перенос и замена сетей внешнего водоснабжения, связи и электроснабжения;

· установка новых опор и светильников для наружного освещения;

· монтаж системы видеонаблюдения для безопасности территории

Работы планируется завершить до конца 2027 года. По информации Харьковского антикоррупционного центра, на реконструкцию горсовет выделил в общей сложности 255 млн грн. В то же время, часть пешеходной набережной уже была открыта еще в конце 2025 года.

Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что такие проекты важны для поддержки жителей прифронтовых территорий: "Нам нужно создавать условия, чтобы люди оставались в своих городах — с качественным освещением, теплом и комфортом. Нельзя опускать руки, нужно действовать".

На нынешний тендер подалось только одно предприятие – ООО "Научно-производственная фирма "Технологии Энергосбережения", сейчас идет процесс определения победителя.

