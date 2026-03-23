logo

BTC/USD

68257

ETH/USD

2040.87

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Громкий скандал в Харькове: мэрия прифронтового города шокировала планами в 100 млн грн
commentss НОВОСТИ Все новости

Громкий скандал в Харькове: мэрия прифронтового города шокировала планами в 100 млн грн

Харьковский антикоррупционный центр сообщает, что на реконструкцию набережной город планирует потратить 255 млн. грн.

23 марта 2026, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Пока Харьков ежедневно испытывает удары управляемых авиабомб и ракет, городские власти решили потратить более 100 млн грн на обновление инфраструктуры. Мэрия объявила масштабную реконструкцию набережной, что вызвало волну критики среди местных жителей и волонтеров. Соответствующий тендер уже обнародован в системе Prozorro.

Набережная Харькова. Фото: 24 Канал

Согласно проектной документации, работы будут включать не только косметический ремонт, но и полную перепланировку территории и обновление коммуникаций. Целью проекта является капитальное благоустройство участка Лопанской набережной и переулка Лопанского с обустройством пешеходной зоны.

Среди запланированных работ:

·          обновление дорожного покрытия и создание пешеходной зоны;

·          устройство тактильной плитки для людей с нарушением зрения;

·          установка болардов;

·          реконструкция железобетонных конструкций;

·          монтаж системы водоснижения и модернизация колодцев с заменой люков;

·          обновление ливневой канализации с новыми дождеприемными колодцами;

·          перенос и замена сетей внешнего водоснабжения, связи и электроснабжения;

·          установка новых опор и светильников для наружного освещения;

·          монтаж системы видеонаблюдения для безопасности территории

Работы планируется завершить до конца 2027 года. По информации Харьковского антикоррупционного центра, на реконструкцию горсовет выделил в общей сложности 255 млн грн. В то же время, часть пешеходной набережной уже была открыта еще в конце 2025 года.

Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что такие проекты важны для поддержки жителей прифронтовых территорий: "Нам нужно создавать условия, чтобы люди оставались в своих городах — с качественным освещением, теплом и комфортом. Нельзя опускать руки, нужно действовать".

На нынешний тендер подалось только одно предприятие – ООО "Научно-производственная фирма "Технологии Энергосбережения", сейчас идет процесс определения победителя.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости