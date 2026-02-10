Из-за постоянных вражеских обстрелов в Харьковской области приняли решение о "признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковщины, чрезвычайной ситуацией регионального уровня". Об этом стало известно по итогам заседания региональной комиссии по ТЕБ и ЧС.

Энергетический кризис в Харьковской области: Ситуацию в области официально признали чрезвычайной

Учитывая сложные условия, областные власти инициируют обращение в Кабинет Министров о присоединении региона к правительственному проекту "СветДом". Эта программа позволяет жителям прифронтовых территорий привлекать дополнительные финансовые ресурсы для повышения уровня энергетической устойчивости многоквартирных домов.

Согласно условиям проекта:

Государство оказывает помощь "от 100 до 300 тысяч грн" для ОСМД, кооперативов и управляющих домов любой формы собственности.

Полученные средства можно потратить на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого необходимого оборудования.

Механизм подачи максимально упрощен – "подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домов онлайн через Дию".

Эти шаги направлены на обеспечение бесперебойного функционирования ключевых систем жизнеобеспечения в условиях энергетических вызовов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что северную часть харьковской окружной дороги планируют полностью закрыть антидроновыми сетками. В Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области прогнозируют, что при стабильном финансировании и благоприятной ситуации безопасности завершат в течение месяца, передает Суспильное.