Минулого тижня місцевий Ситуаційний центр зафіксував 23 ворожі удари по Харкову. Росіяни били керованими авіабомбами різного типу, безпілотниками та FPV-дронами з "Молній". Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

До Харкова залітають FPV-дрони: що кажуть військові

Під вогнем були Індустріальний, Холодногірський, Київський, Шевченківський, Слобідський і Новобаварський райони.

Постраждали 38 осіб, серед них – троє дітей. Один чоловік, працівник комунального підприємства, загинув.

Серед пошкоджених об’єктів: приватний дитсадок, приватні житлові будинки, цивільні підприємства, автівки, ресторан. У кількох багатоповерхівках були вибиті вікна. Комунальні служби вже ліквідували більшість наслідків цих ударів.

" Щодо використання ворогом FPV-дронів – ми перебуваємо у постійному контакті з військовими. Не все можна коментувати публічно, але ви маєте знати, що робота ведеться, фахівці аналізують нову тактику противника і вживають усіх необхідних заходів, аби зменшити ризики для цивільного населення ", – повідомив мер Харкова.

Зазначимо, що фізично FPV-дрони до Харкова долітати ще не можуть, проте ворог транспортує їх до міста безпілотниками типу "Молнія", після чого FPV можуть вже самостійно літати по місту та атакувати цілі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 22 жовтня зранку окупанти вдарили по приватному дитячому садку в Харкові, тоді, коли там були діти. Голова української держави Володимир Зеленський показав жахливі фото евакуації малечі з палаючої та зруйнованої будівлі.

"Удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові – після ночі масованої атаки. На жаль, відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним. Станом на зараз семеро людей постраждало. Їм надається медична допомога.

Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес. Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку.

Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою", – написав президент.