Недилько Ксения
На прошлой неделе местный Ситуационный центр зафиксировал 23 вражеских удара по Харькову. Россияне били управляемыми авиабомбами разного типа, беспилотниками и FPV-дронами из "Молний". Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
В Харьков залетают FPV-дроны: что говорят военные
Под огнем были Индустриальный, Холодногорский, Киевский, Шевченковский, Слободской и Новобаварский районы.
Пострадали 38 человек, в том числе трое детей. Один мужчина, работник коммунального предприятия, погиб.
Среди поврежденных объектов: частный детсад, частные жилые дома, гражданские предприятия, автомобили, ресторан. В нескольких многоэтажках были выбиты окна. Коммунальные службы уже ликвидировали большинство последствий этих ударов.
Отметим, что физически FPV-дрон до Харькова долетать еще не могут, однако враг транспортирует их в город беспилотниками типа "Молния", после чего FPV могут уже самостоятельно летать по городу и атаковать цели.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что 22 октября утром оккупанты ударили по частному детскому саду в Харькове, когда там были дети. Глава украинского государства Владимир Зеленский показал ужасные фото эвакуации малышей из горящего и разрушенного здания.
"Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове – после ночи массированной атаки. К сожалению, известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным. По состоянию на данный момент семеро людей пострадали. Им оказывается медицинская помощь.
Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс. Нет и не может быть никакого оправдания удара дроном по детскому саду.
Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары – это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", – написал президент.