На прошлой неделе местный Ситуационный центр зафиксировал 23 вражеских удара по Харькову. Россияне били управляемыми авиабомбами разного типа, беспилотниками и FPV-дронами из "Молний". Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В Харьков залетают FPV-дроны: что говорят военные

Под огнем были Индустриальный, Холодногорский, Киевский, Шевченковский, Слободской и Новобаварский районы.

Пострадали 38 человек, в том числе трое детей. Один мужчина, работник коммунального предприятия, погиб.

Среди поврежденных объектов: частный детсад, частные жилые дома, гражданские предприятия, автомобили, ресторан. В нескольких многоэтажках были выбиты окна. Коммунальные службы уже ликвидировали большинство последствий этих ударов.

" Об использовании врагом FPV-дронов – мы находимся в постоянном контакте с военными. Не все можно комментировать публично, но вы должны знать, что работа ведется, специалисты анализируют новую тактику противника и принимают все необходимые меры, чтобы уменьшить риски для гражданского населения ", – сообщил мэр Харькова.

Отметим, что физически FPV-дрон до Харькова долетать еще не могут, однако враг транспортирует их в город беспилотниками типа "Молния", после чего FPV могут уже самостоятельно летать по городу и атаковать цели.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 22 октября утром оккупанты ударили по частному детскому саду в Харькове, когда там были дети. Глава украинского государства Владимир Зеленский показал ужасные фото эвакуации малышей из горящего и разрушенного здания.

"Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове – после ночи массированной атаки. К сожалению, известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным. По состоянию на данный момент семеро людей пострадали. Им оказывается медицинская помощь.

Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс. Нет и не может быть никакого оправдания удара дроном по детскому саду.

Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары – это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", – написал президент.