Головна Новини Регіони Харків Дитина померла в страшних муках: недбалість матері вбила хлопчика в Харкові
commentss НОВИНИ Всі новини

Дитина померла в страшних муках: недбалість матері вбила хлопчика в Харкові

Мати не забезпечила належний догляд за сином: дитина померла в муках

5 лютого 2026, 18:36
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Дитина з аутизмом — 11-річний хлопчик — помер через відсутність належного піклування з боку матері.  

Дитина померла в страшних муках: недбалість матері вбила хлопчика в Харкові

Дитина. Ілюстративне фото

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що медичні заклади неодноразово надавали жінці рекомендації щодо лікування сина. Вона була ознайомлена з рекомендаціями під підпис, однак систематично не забезпечувала догляд дитини.

“Влітку 2025 року, за обставин, які наразі встановлює слідство, хлопчик отримав тяжку черепно-мозкову травму. Протягом місяця його стан різко погіршувався. У дитини спостерігалися блювота, втрата апетиту, значне схуднення, виділення рідини з вуха. Попри це, матір не звернулася за медичною допомогою, хоча бачила, як страждає її рідний син”, — повідомили подробиці в Офісі. 

8 липня 2025 року 11-річний Олег помер.

Керівник Салтівської окружної прокуратури м. Харкова погодив підозру 36-річній жінці у злісному невиконанні встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Кривому Розі Дніпропетровській області сталася шокуюча трагедія — мати та її співмешканець забили до смерті дитину. 4-річного хлопчика регулярно били “за непослух”. 

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в останні кілька днів перед смертю його жорстоко били руками, ногами та металевою трубою, зокрема за те, що він узяв хліб та печиво без дозволу. Травми у дитини були жахливими — за висновками судово-медичної експертизи, у дитини виявлено десятки забійних ран, тяжку черепно-мозкову травму, вивих плеча та перелом зап’ястя.




Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/smert-ditini-z-autizmom-u-mukax-u-xarkovi-prokuratura-povidomila-pro-pidozru-materi
