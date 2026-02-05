Дитина померла в страшних муках: недбалість матері вбила хлопчика в Харкові

Дитина з аутизмом — 11-річний хлопчик — помер через відсутність належного піклування з боку матері.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що медичні заклади неодноразово надавали жінці рекомендації щодо лікування сина. Вона була ознайомлена з рекомендаціями під підпис, однак систематично не забезпечувала догляд дитини.

“Влітку 2025 року, за обставин, які наразі встановлює слідство, хлопчик отримав тяжку черепно-мозкову травму. Протягом місяця його стан різко погіршувався. У дитини спостерігалися блювота, втрата апетиту, значне схуднення, виділення рідини з вуха. Попри це, матір не звернулася за медичною допомогою, хоча бачила, як страждає її рідний син”, — повідомили подробиці в Офісі.

8 липня 2025 року 11-річний Олег помер.

Керівник Салтівської окружної прокуратури м. Харкова погодив підозру 36-річній жінці у злісному невиконанні встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Кривому Розі Дніпропетровській області сталася шокуюча трагедія — мати та її співмешканець забили до смерті дитину. 4-річного хлопчика регулярно били “за непослух”.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в останні кілька днів перед смертю його жорстоко били руками, ногами та металевою трубою, зокрема за те, що він узяв хліб та печиво без дозволу. Травми у дитини були жахливими — за висновками судово-медичної експертизи, у дитини виявлено десятки забійних ран, тяжку черепно-мозкову травму, вивих плеча та перелом зап’ястя.



