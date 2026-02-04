logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро Дитину вдома забили до смерті: подробиці шокуючої трагедії у Дніпропетровській області
commentss НОВИНИ Всі новини

Дитину вдома забили до смерті: подробиці шокуючої трагедії у Дніпропетровській області

Мати та її співмешканець забили дитину до смерті: подробиці трагедії

4 лютого 2026, 16:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Кривому Розі Дніпропетровській області сталася шокуюча трагедія — мати та її співмешканець забили до смерті дитину. 4-річного хлопчика регулярно били “за непослух”. 

Дитину вдома забили до смерті: подробиці шокуючої трагедії у Дніпропетровській області

Дитина. Ілюстративне фото

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в останні кілька днів перед смертю його жорстоко били руками, ногами та металевою трубою, зокрема за те, що він узяв хліб та печиво без дозволу.

За даними Офісу, що відповідним службам задовго до трагедії було відомо про критичну ситуацію в родині, однак посадовиця служби у справах дітей не здійснила належного контролю за умовами проживання малолітнього хлопчика. Зазначається, що жодних дієвих заходів для порятунку дитини вжито не було. 

“За висновками судово-медичної експертизи, у дитини виявлено десятки забійних ран, тяжку черепно-мозкову травму, вивих плеча та перелом зап’ястя. Смерть настала 2 липня 2025 року внаслідок травматичного шоку від нестерпного болю”, — йдеться у повідомленні. 

В Офісі зазначили, що посадовиці служби у справах дітей повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 3 ст. 367 КК України). Її відсторонено від займаної посади. Кримінальне провадження стосовно матері та її співмешканця вже скеровано до суду. Їм інкримінують умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки громадян померло в Україні у період з 2022 по 2025 роки. За даними міністерства, з 2022 року до липня 2025 року в Україні померло 1 782 071 особа. Найбільше померло людей у 2021 році — 541739 осіб.  В ТОП областей за кількістю смертей входить Дніпропетровська, Харківська та м. Київ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/ditinu-zabili-do-smerti-vdoma-lprokuratura-povidomila-pro-pidozru-posadovici-sluzbi-u-spravax-ditei
Теги:

Новини

Всі новини