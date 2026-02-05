Ребенок умер в страшных муках: халатность матери убила мальчика в Харькове

Ребенок с аутизмом — 11-летний мальчик — умер из-за отсутствия должной заботы со стороны матери.

Ребенок. Иллюстративное фото

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что медицинские учреждения неоднократно предоставляли женщине рекомендации по лечению сына. Она была ознакомлена с рекомендациями под подпись, однако систематически не обеспечивала уход за ребенком.

"Летом 2025 года, при обстоятельствах, которые устанавливает следствие, мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. В течение месяца его состояние резко ухудшалось. У ребенка наблюдались рвота, потеря аппетита, значительное похудение, выделение жидкости из уха. Тем не менее, мать не обратилась за медицинской помощью, хотя видела, как страдает ее родной сын”, — сообщили подробности в Офисе.

8 июля 2025 11-летний Олег умер.

Руководитель Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова согласовал подозрение 36-летней женщине в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области произошла шокирующая трагедия — мать и ее сожитель забили до смерти ребенка. 4-летнего мальчика регулярно избивали "за непослушание".

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в последние несколько дней перед смертью его жестоко избивали руками, ногами и металлической трубой, в частности, за то, что он взял хлеб и печенье без разрешения. Травмы у ребенка были ужасными — по выводам судебно-медицинской экспертизы, у ребенка обнаружены десятки ушибов, тяжелая черепно-мозговая травма, вывих плеча и перелом запястья.



