Ребенок умер в страшных муках: халатность матери убила мальчика в Харькове

Кречмаровская Наталия
Ребенок с аутизмом — 11-летний мальчик — умер из-за отсутствия должной заботы со стороны матери.
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что медицинские учреждения неоднократно предоставляли женщине рекомендации по лечению сына. Она была ознакомлена с рекомендациями под подпись, однако систематически не обеспечивала уход за ребенком.
8 июля 2025 11-летний Олег умер.
Руководитель Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова согласовал подозрение 36-летней женщине в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области произошла шокирующая трагедия — мать и ее сожитель забили до смерти ребенка. 4-летнего мальчика регулярно избивали "за непослушание".
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в последние несколько дней перед смертью его жестоко избивали руками, ногами и металлической трубой, в частности, за то, что он взял хлеб и печенье без разрешения. Травмы у ребенка были ужасными — по выводам судебно-медицинской экспертизы, у ребенка обнаружены десятки ушибов, тяжелая черепно-мозговая травма, вывих плеча и перелом запястья.