logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Ребенок умер в страшных муках: халатность матери убила мальчика в Харькове
commentss НОВОСТИ Все новости

Ребенок умер в страшных муках: халатность матери убила мальчика в Харькове

Мать не обеспечила надлежащий уход за сыном: ребенок умер в муках

5 февраля 2026, 18:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ребенок с аутизмом — 11-летний мальчик — умер из-за отсутствия должной заботы со стороны матери.

Ребенок умер в страшных муках: халатность матери убила мальчика в Харькове

Ребенок. Иллюстративное фото

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что медицинские учреждения неоднократно предоставляли женщине рекомендации по лечению сына. Она была ознакомлена с рекомендациями под подпись, однако систематически не обеспечивала уход за ребенком.

"Летом 2025 года, при обстоятельствах, которые устанавливает следствие, мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. В течение месяца его состояние резко ухудшалось. У ребенка наблюдались рвота, потеря аппетита, значительное похудение, выделение жидкости из уха. Тем не менее, мать не обратилась за медицинской помощью, хотя видела, как страдает ее родной сын”, — сообщили подробности в Офисе.

8 июля 2025 11-летний Олег умер.

Руководитель Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова согласовал подозрение 36-летней женщине в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области произошла шокирующая трагедия — мать и ее сожитель забили до смерти ребенка. 4-летнего мальчика регулярно избивали "за непослушание".

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в последние несколько дней перед смертью его жестоко избивали руками, ногами и металлической трубой, в частности, за то, что он взял хлеб и печенье без разрешения. Травмы у ребенка были ужасными — по выводам судебно-медицинской экспертизы, у ребенка обнаружены десятки ушибов, тяжелая черепно-мозговая травма, вывих плеча и перелом запястья.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/smert-ditini-z-autizmom-u-mukax-u-xarkovi-prokuratura-povidomila-pro-pidozru-materi
Теги:

Новости

Все новости