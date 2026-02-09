Харьковские коммунальщики продолжают демонстрировать высокий стандарт работы даже в сложных погодных условиях. 8 февраля сетью распространилось видео, на котором работники не просто борются с гололедом, но и тщательно вычищают стекло остановок транспорта специальными щетками.

Чистота, несмотря на непогоду: в сети увлекаются работой харьковских служб

Работа в районах города

По информации Харьковского городского совета, противогололедные меры охватили все районы мегаполиса. Особое внимание уделяется безопасности пешеходов и пассажиров:

В Основянском районе к работам привлечены работники филиала "Благоустройство" КП "Шляхрембуд" и СКП "Харьковзеленстрой". Посредством спецтехники они посыпают песчано-солевой смесью дороги и тротуары.

"Очередное внимание уделяется подходам к домам, остановкам общественного транспорта, социально важным объектам и административным зданиям", — сообщают в горсовете.

В Немышлянском районе службы сосредоточены на ликвидации последствий ледяного дождя. Кроме обработки дорог и дворов отдельный акцент сделан на общественном транспорте.

"Отдельное внимание уделяется остановкам общественного транспорта: их очищают от наледи и обрабатывают специальными смесями для безопасности пассажиров", — говорится в сообщении.

В Новобаварском районе коммунальщики расчищают и посыпают не только подходы к подъездам и основным магистралям, но и дорожки в парках и скверах.

Несмотря на гололед, коммунальные службы города работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить стабильное функционирование городской инфраструктуры и комфорт харьковчан.

В других городах блоггеры распространяют видео и восхищаются коммунальщиками прифронтового города, сравнивая с другими областными центрами и столицей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что харьковские коммунальные предприятия работают в условиях значительного кадрового дефицита из-за мобилизации сотрудников в ряды Сил обороны. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов 29 января в эфире национального телемарафона.

По словам мэра, несмотря на сложные погодные условия город делает все возможное для поддержания порядка, однако человеческий ресурс ограничен.

"Техники хватает, реагентов — тоже. Однако людей, к сожалению, нет. Идет война, и более тысячи работников наших коммунальных служб с оружием в руках защищает Харьков и территориальную целостность Украины", — отметил Игорь Терехов.