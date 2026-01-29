Харківські комунальні підприємства працюють в умовах значного кадрового дефіциту через мобілізацію співробітників до лав Сил оборони. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов сьогодні, 29 січня, в ефірі національного телемарафону.

Понад тисяча комунальників Харкова змінили інструменти на зброю: мер повідомив про ситуацію в місті

За словами мера, попри складні погодні умови, місто робить усе можливе для підтримки порядку, проте людський ресурс обмежений. "Техніки вистачає, реагентів — теж. Однак людей, на жаль, ні. Йде війна, і більш ніж тисяча працівників наших комунальних служб зі зброєю в руках захищає Харків і територіальну цілісність України", — зазначив Ігор Терехов.

Наразі комунальні служби міста активно борються з ожеледицею. Харків повністю забезпечений необхідною спецтехнікою та протиожеледними матеріалами, але відчуває "гострий брак фахівців".

Міський голова висловив вдячність колективам усіх підприємств, які продовжують виконувати свої обов'язки у надскладних умовах. За його словами, працівники "працюють практично цілодобово, щоб вулиці та двори Харкова були безпечними для пересування мешканців".

