Чи врятують Харків антидронові сітки: мер пояснив позицію інженерів та рішення сил оборони

У Харкові розробляють нові системи захисту від ворожих атак, зокрема від використання FPV-дронів з керуванням через оптоволокно.

Дрон на оптоволокні

Російська армія продовжує завдавати ударів по Харкову із застосуванням усього наявного озброєння, серед якого зафіксовано FPV-дрони на оптоволокні. Один із таких безпілотників днями влучив у житловий багатоповерховий будинок у районі Салтівки.

"З дронами на оптоволокні найважче боротися, — повідомив у прямому ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, — але ми постійно спілкуємося з нашими фахівцями, інженерами та військовими, щоб знаходити рішення для посилення захисту".

У міській адміністрації та військових колах розглядають різні варіанти, зокрема спорудження спеціальних антидронових сіток. Водночас очільник міста зауважив, що такий захист не є повністю універсальним і не здатен перекрити всі види загроз.

"Антидронова сітка — це не панацея від усіх загроз, — зауважив Ігор Терехов, — ми бачимо випадки, коли її пробиває "Шахед", не кажучи вже про авіабомби чи балістику".

Міський голова також наголосив, що остаточне визначення локацій та доцільність встановлення подібних бар'єрів лежить на військових фахівцях. У тих місцях, де Сили оборони визначають необхідність таких систем, міська влада максимально долучається до виконання робіт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська армія продовжує тероризувати мирне населення Харкова, застосовуючи для ударів по житлових кварталах нові технологічні розробки. Посеред дня ворожий безпілотний апарат поцілив у цивільний об'єкт в одному з найбільших спальних районів міста.