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Спасут ли Харьков антидроновые сетки: мэр объяснил позицию инженеров и решение сил обороны

Атаки на многоэтажки Салтовки: Игорь Терехов рассказал о разработке защитных мероприятий вместе с военными

6 июля 2026, 16:41
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Недилько Ксения

В Харькове разрабатывают новые системы защиты от вражеских атак, в частности от использования FPV-дронов с управлением через оптоволокно.

Спасут ли Харьков антидроновые сетки: мэр объяснил позицию инженеров и решение сил обороны

Дрон на оптоволокне

Российская армия продолжает наносить удары по Харькову с применением всего имеющегося вооружения, среди которого зафиксированы FPV-дроны на оптоволокне. Один из таких беспилотников на днях попал в жилой многоэтажный дом в районе Салтовки.

"С дронами на оптоволокне труднее всего бороться, — сообщил в прямом эфире национального телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов, — но мы постоянно общаемся с нашими специалистами, инженерами и военными, чтобы находить решение для усиления защиты".

В городской администрации и военных кругах рассматривают разные варианты, в частности сооружение специальных антидроновых сеток. В то же время глава города отметил, что такая защита не полностью универсальна и не способна перекрыть все виды угроз.

"Антидроновая сетка — это не панацея от всех угроз, — заметил Игорь Терехов, — мы видим случаи, когда ее пробивает "Шахед", не говоря уже об авиабомбах или баллистике".

Мэр также подчеркнул, что окончательное определение локаций и целесообразность установления подобных барьеров лежит на военных специалистах. В тех местах, где Силы обороны определяют необходимость таких систем, власть максимально приобщается к выполнению работ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская армия продолжает терроризировать мирное население Харькова, применяя для ударов по жилым кварталам новые технологические разработки. Посреди дня вражеский беспилотный аппарат попал в гражданский объект в одном из самых больших спальных районов города.



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