Спасут ли Харьков антидроновые сетки: мэр объяснил позицию инженеров и решение сил обороны

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Недилько Ксения
В Харькове разрабатывают новые системы защиты от вражеских атак, в частности от использования FPV-дронов с управлением через оптоволокно.
Дрон на оптоволокне
Российская армия продолжает наносить удары по Харькову с применением всего имеющегося вооружения, среди которого зафиксированы FPV-дроны на оптоволокне. Один из таких беспилотников на днях попал в жилой многоэтажный дом в районе Салтовки.
В городской администрации и военных кругах рассматривают разные варианты, в частности сооружение специальных антидроновых сеток. В то же время глава города отметил, что такая защита не полностью универсальна и не способна перекрыть все виды угроз.
Мэр также подчеркнул, что окончательное определение локаций и целесообразность установления подобных барьеров лежит на военных специалистах. В тех местах, где Силы обороны определяют необходимость таких систем, власть максимально приобщается к выполнению работ.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская армия продолжает терроризировать мирное население Харькова, применяя для ударов по жилым кварталам новые технологические разработки. Посреди дня вражеский беспилотный аппарат попал в гражданский объект в одном из самых больших спальных районов города.