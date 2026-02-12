Ситуація з енерго- та теплопостачанням у Харкові залишається вкрай напруженою через цілеспрямовані атаки ворога на об'єкти генерації. Про це в етері телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов, зазначивши, що місто перебуває у надскладних умовах.

Без світла по 19 годин: мер Харкова звернувся до уряду через порушення графіків відключень

Мер підкреслив, що мешканці міста стикаються з тривалими обмеженнями, які виходять за межі планових графіків. "Дуже багато людей, які сьогодні скаржуються і цілком справедливо скаржаться, що в їх домівках немає енергопостачання 18-19 годин і люди дуже-дуже стурбовані", — повідомив Терехов. За його словами, ситуація ускладнюється тим, що ворог зруйнував ТЕЦ, яка забезпечувала місто теплом.

Ігор Терехов наголосив, що домовленості щодо пріоритетного заживлення будинків без опалення наразі не виконуються. "Були обіцянки щодо тих домівок, в яких нема теплопостачання, що вони не будуть відключатися... Але, на жаль, сьогодні це не дотримується, і люди дуже-дуже страждають", — констатував він.

Через критичний стан інфраструктури очільник Харкова повідомив, що звернувся до Першого віцепрем’єр-міністра — Міністра енергетики України Дениса Шмигаля, аби вирішити це питання. "Це вкрай важливе питання для життя харків'ян, тим паче для тих людей, які сьогодні страждають від того, що нема теплопостачання", — додав мер, назвавши відключення на 18-19 годин "катастрофічним виключенням".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше міський голова Харкова Ігор Терехов публічно звертався до керівництва НЕК "Укренерго" та міністра енергетики Дениса Шмигаля з вимогою переглянути критичну ситуацію в енергосистемі міста. За словами мера, умови, у яких опинився Харків, є "значно жорсткішими" порівняно з іншими регіонами через постійні атаки та прифронтовий статус.