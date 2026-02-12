Ситуация с энерго- и теплоснабжением в Харькове остается крайне напряженной из-за целенаправленных атак врага на объекты генерации. Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Игорь Терехов, отметив, что город находится в сверхсложных условиях.

Без света по 19 часов: мэр Харькова обратился к правительству из-за нарушения графиков отключений

Мэр подчеркнул, что жители города сталкиваются с длительными ограничениями, выходящими за пределы плановых графиков. "Очень многие люди, которые сегодня жалуются и вполне справедливо жалуются, что в их домах нет энергоснабжения 18-19 часов и люди очень обеспокоены", — сообщил Терехов. По его словам, ситуация осложняется тем, что враг разрушил ТЭЦ, которая снабжала город теплом.

Игорь Терехов подчеркнул, что договоренности по приоритетному заживлению домов без отопления пока не выполняются. "Были обещания относительно тех домов, в которых нет теплоснабжения, что они не будут отключаться... Но, к сожалению, сегодня это не соблюдается, и люди очень страдают", — констатировал он.

Из-за критического состояния инфраструктуры глава Харькова сообщил, что обратился к Первому вице-премьер-министру — Министру энергетики Украины Денису Шмыгалю, чтобы решить этот вопрос. "Это крайне важный вопрос для жизни харьковчан, тем более для тех людей, которые сегодня страдают от того, что нет теплоснабжения", — добавил мэр, назвав отключение на 18-19 часов "катастрофическим исключением".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее городской голова Харькова Игорь Терехов публично обращался к руководству НЕК "Укрэнерго" и министру энергетики Денису Шмыгалю с требованием пересмотреть критическую ситуацию в энергосистеме города. По словам мэра, условия, в которых оказался Харьков, более "жестко" по сравнению с другими регионами из-за постоянных атак и прифронтового статуса.