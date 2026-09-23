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Атаки на Харків та область: є загиблі та багато поранених

Воєнні злочини РФ на Харківщині: поліція розкрила деталі щодо жертв та масштабів руйнувань

23 вересня 2026, 10:13
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Недилько Ксения

Російська окупаційна армія здійснила чергову серію жорстоких нападів на мирні населені пункти Харківської області, застосувавши проти цивільного населення важке далекобійне озброєння та керовану авіацію. На місцях влучань у цілодобовому режимі розгорнуто роботу слідчо-оперативних груп, криміналістів та експертів-вибухотехніків.

Атаки на Харків та область: є загиблі та багато поранених

Фото: колаж порталу "Коментарі"

У пресслужбі поліції регіону оприлюднили детальне зведення щодо географії ворожих нальотів та перших підтверджених жертв.

"У Харкові під безпосереднім ударом ворога перебували Київський та Салтівський райони, — констатують правоохоронці у своєму офіційному звіті, описуючи наслідки прильотів у житлові масиви обласного центру за добу. Оцінюючи стан постраждалих містян, представники поліції додали: — За результатами цих атак, на жаль, загинула одна людина, а ще четверо місцевих мешканців дістали поранення різного ступеня важкості".

Не менш драматичною виявилася ситуація і в районних центрах та прифронтових селищах області, куди загарбники спрямували свої авіаційні бомби.

"Керованою авіацією війська РФ поцілили безпосередньо по місту Ізюм, де постраждали шестеро місцевих жителів, — деталізують слідчі масштаби руйнувань цивільної інфраструктури на Харківщині. Повідомляючи про травми серед наймолодших, правоохоронні органи зауважили: — Серед поранених в Ізюмі опинилася 11-річна дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес. Крім того, на території Дергачівської громади поблизу селища Слатине в результаті обстрілів поранено 35-річного чоловіка, а в селищі Старий Салтів Чугуївського району від вибуху постраждав 41-річний громадянин".

Усім пораненим наразі надають екстрену медичну допомогу у профільних лікувальних закладах. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни, збираючи уламки снарядів як беззаперечні докази для майбутніх міжнародних трибуналів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими.



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