Атаки на Харків та область: є загиблі та багато поранених

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Недилько Ксения
Російська окупаційна армія здійснила чергову серію жорстоких нападів на мирні населені пункти Харківської області, застосувавши проти цивільного населення важке далекобійне озброєння та керовану авіацію. На місцях влучань у цілодобовому режимі розгорнуто роботу слідчо-оперативних груп, криміналістів та експертів-вибухотехніків.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
У пресслужбі поліції регіону оприлюднили детальне зведення щодо географії ворожих нальотів та перших підтверджених жертв.
Не менш драматичною виявилася ситуація і в районних центрах та прифронтових селищах області, куди загарбники спрямували свої авіаційні бомби.
Усім пораненим наразі надають екстрену медичну допомогу у профільних лікувальних закладах. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни, збираючи уламки снарядів як беззаперечні докази для майбутніх міжнародних трибуналів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими.