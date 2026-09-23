Атаки на Харьков и область: есть погибшие и много раненых

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Недилько Ксения
Российская оккупационная армия совершила очередную серию жестоких нападений на мирные населенные пункты Харьковской области, применив против гражданского населения тяжелое дальнобойное вооружение и управляемую авиацию. На местах попаданий в круглосуточном режиме развернута работа следственно-оперативных групп, криминалистов и экспертов-взрывотехников.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
В пресс-службе полиции региона обнародовали детальную информацию о географии вражеских налетов и первых подтвержденных жертвах.
Не менее драматичной оказалась ситуация и в районных центрах и прифронтовых селениях области, куда захватчики направили свои авиационные бомбы.
Всем раненым оказывают экстренную медицинскую помощь в профильных лечебных учреждениях. Следователи полиции при процессуальном руководстве прокуратуры открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны, собирая обломки снарядов как безоговорочные доказательства для будущих международных трибуналов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в Днепре объявлен День траура по погибшим.