Атаки на Харьков и область: есть погибшие и много раненых

Российская оккупационная армия совершила очередную серию жестоких нападений на мирные населенные пункты Харьковской области, применив против гражданского населения тяжелое дальнобойное вооружение и управляемую авиацию. На местах попаданий в круглосуточном режиме развернута работа следственно-оперативных групп, криминалистов и экспертов-взрывотехников.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В пресс-службе полиции региона обнародовали детальную информацию о географии вражеских налетов и первых подтвержденных жертвах.

"В Харькове под непосредственным ударом врага находились Киевский и Салтовский районы, — констатируют правоохранители в своем официальном отчете, описывая последствия прилетов в жилищные массивы областного центра в сутки . Оценивая состояние пострадавших горожан, представители полиции добавили: — По результатам этих атак, к сожалению, погиб один человек, а еще четверо местных жителей получили ранения разной степени тяжести".

Не менее драматичной оказалась ситуация и в районных центрах и прифронтовых селениях области, куда захватчики направили свои авиационные бомбы.

"Управляемой авиацией войска РФ попали непосредственно по городу Изюм, где пострадали шесть местных жителей, — детализируют следственные масштабы разрушений гражданской инфраструктуры в Харьковской области. Сообщая о травмах среди самых молодых, правоохранительные органы отметили: — Среди раненых в Изюме оказался 11-летний ребенок, получивший острую реакцию на стресс. Кроме того, на территории Дергачевской громады вблизи поселка Слатино в результате обстрелов ранен 35-летний мужчина, а в поселке Старый Салтов Чугуевского района от взрыва пострадал 41-летний гражданин".

Всем раненым оказывают экстренную медицинскую помощь в профильных лечебных учреждениях. Следователи полиции при процессуальном руководстве прокуратуры открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны, собирая обломки снарядов как безоговорочные доказательства для будущих международных трибуналов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в Днепре объявлен День траура по погибшим.