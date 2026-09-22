У Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими: Філатов назвав, скільки людей вбито за місяць

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Недилько Ксения
Дніпровська міська влада офіційно запроваджує загальноміську жалобу у зв'язку з катастрофічними наслідками безперервних ракетно-дронових обстрілів цивільної інфраструктури, які призвели до масової загибелі цивільних осіб протягом вересня. Оприлюднений офіційний документ міської ради закріплює юридичний статус скорботних заходів на всій території обласного центру.
Наслідки обстрілу Дніпра. Ілюстративне фото
Очільник Дніпра Борис Філатов звернувся до міської громади зі словами глибокого співчуття та навів страшну статистику ворожого терору.
Відповідно до тексту офіційного розпорядження мера, метою цього кроку є молитовне та суспільне вшанування пам'яті жертв трагедій, які сталися через комбіновані нальоти безпілотних літальних апаратів та ракет Російської Федерації.
Муніципалітет закликав комерційний сектор, приватні компанії та державні установи долучитися до жалобних заходів, обмежити розважальні заходи та скоригувати інформаційну політику.
Контроль за виконанням усіх траурних процедур, включаючи приспущення державних стягів та висвітлення інформації у засобах масової інформації Департаментом з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики, офіційно покладено на секретаря Дніпровської міської ради.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти вдарили по підприємству "Інтерпайп" у Дніпрі, де загинуло 4 працівника.