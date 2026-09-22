У Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими: Філатов назвав, скільки людей вбито за місяць

Дніпровська міська влада офіційно запроваджує загальноміську жалобу у зв'язку з катастрофічними наслідками безперервних ракетно-дронових обстрілів цивільної інфраструктури, які призвели до масової загибелі цивільних осіб протягом вересня. Оприлюднений офіційний документ міської ради закріплює юридичний статус скорботних заходів на всій території обласного центру.

Наслідки обстрілу Дніпра. Ілюстративне фото

Очільник Дніпра Борис Філатов звернувся до міської громади зі словами глибокого співчуття та навів страшну статистику ворожого терору.

"Усі ви бачили сумні зведення по загиблих після масованої нічної атаки РФ, — зазначив міський голова, коментуючи перебіг останніх трагічних подій у місті. Окреслюючи загальну кількість жертв серед беззбройного населення за останній час, посадовець підкреслив: — Загалом лише від початку осені, менше ніж за місяць, Росія вбила у Дніпрі 14 містян. Охоронців і водіїв, працівників абсолютно мирних підприємств, звичайних людей на вулицях. Тож завтра у місті оголошено день трауру".

Відповідно до тексту офіційного розпорядження мера, метою цього кроку є молитовне та суспільне вшанування пам'яті жертв трагедій, які сталися через комбіновані нальоти безпілотних літальних апаратів та ракет Російської Федерації.





Муніципалітет закликав комерційний сектор, приватні компанії та державні установи долучитися до жалобних заходів, обмежити розважальні заходи та скоригувати інформаційну політику.

"Співчуваю всім, хто втратив близьких у ці дні, — емоційно підсумував Борис Філатов, висловлюючи позицію кожного жителя прифронтового мегаполіса. Керівник Дніпра наголосив на неможливості прийняття такої жорстокості: — Це жах, до якого просто неможливо звикнути. Це біль, який ми ніколи не пробачимо ворогу".

Контроль за виконанням усіх траурних процедур, включаючи приспущення державних стягів та висвітлення інформації у засобах масової інформації Департаментом з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики, офіційно покладено на секретаря Дніпровської міської ради.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти вдарили по підприємству "Інтерпайп" у Дніпрі, де загинуло 4 працівника.