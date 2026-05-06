В Днепре рассказали о страшных ранениях от баллистики: пол головы нет

Генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко сообщил о поступлении группы пациентов с критическими травмами после баллистического обстрела Днепра 5 мая. По его словам, медицинское учреждение превратилось в место отчаянной борьбы за жизнь людей, пострадавших от враждебной агрессии.

Всего в больницу доставили восемь человек, четверо из которых находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

"Полигоны страшных ранений и смерти… Один из них поступал как неизвестный. Позже появились родственники. Пол головы срубил отломок. Его состояние критическое. Повреждение мозга, к сожалению, необратимо" , — написал Рыженко.

Самая сложная ситуация у пациента по имени Владислав. Мужчина получил тяжелое ранение головы, находясь возле супермаркета. Помощь ему начали оказывать иностранные медики, случайно оказавшиеся рядом.

"Его доставили из супермаркета иностранные врачи, зашедшие в магазин купить воды. С колес взят в нейрохирургическую операционную... За ночь трижды был в операционной. Появились первые признаки стабилизации" , — отметил руководитель больницы.

Кроме Владислава, врачи стабилизировали состояние еще двух тяжелораненых мужчин — 52-летнего Андрея и 44-летнего Руслана, получивших сложные минно-взрывные травмы лица и черепа. Еще четверо пострадавших находятся в хирургических отделениях с ранениями средней степени тяжести.

Рыженко подчеркнул, что вся доступная аппаратура и медикаменты сейчас работают в поддержку жизни тех, чьи шансы казались минимальными, а нейрохирурги и анестезиологи продолжают круглосуточную вахту.

Напомним, что вчера вечером российские оккупанты совершили баллистический обстрел Днепра из Таганрога РФ. Две ракеты попали на левом берегу города. Позже оказалось, что оккупанты ударили по составу супермаркетов Varus. Из-за этой вражеской атаки получили ранения 19 человек. Четверо – погибли.