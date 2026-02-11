У Синельниківському районі Дніпропетровської області запровадили режим світломаскування в темний час доби. Як повідомляють ЗМІ, відповідне рішення було ухвалене під час засідання штабу територіальної оборони як "превентивний захід безпеки".

«Зробити територію менш помітною»: У штабі тероборони пояснили запровадження світломаскування на Дніпропетровщині

Головна мета такого кроку — захистити населення та стратегічні точки регіону. Режим запроваджено, щоб "зробити територію менш помітною для ворожої авіації та безпілотників", а також щоб "унеможливити наведення засобів ураження та знизити ризики для критично важливих об’єктів".

Організатори наголошують, що світломаскування спрямоване на захист широкого спектру об’єктів: від інфраструктури, закладів освіти й медицини до адміністративних будівель. Проте найважливішим завданням є збереження "домівок і життя мешканців району". Громадян закликають відповідально ставитися до нових обмежень заради спільної безпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що про підготовку до екстрених ситуацій в енергетиці повідомив голова ДніпрОВА Олександр Ганжа за результатами чергового засідання Ради оборони області.

"Пункти незламності. Їх в області понад 1,5 тис і ведеться робота над збільшенням кількості. Розгортаємо опорні локації з ліжко-місцями. Там у разі перебоїв з електрикою і теплом зможуть знаходитися маломобільні мешканці, люди з інвалідністю. Найближчим днями очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про зниження температури до більш ніж 20 градусів морозу вночі та до -10-15 вдень. Відповідні служби переведені у режим підвищеної готовності. Дав доручення перевірити в області роботу усіх альтернативних засобів живлення", – наголосив очільник області.