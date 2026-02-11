В Синельниковском районе Днепропетровской области ввели режим светомаскировки в темное время суток. Как сообщают СМИ, соответствующее решение было принято во время заседания штаба территориальной обороны как "превентивная мера безопасности".

«Сделать территорию менее заметной»: В штабе терробороны объяснили введение светомаскировки на Днепропетровщине

Главная цель такого шага – защитить население и стратегические точки региона. Режим введен, чтобы "сделать территорию менее заметной для вражеской авиации и беспилотников", а также "предотвратить наведение средств поражения и снизить риски для критически важных объектов".

Организаторы отмечают, что светомаскировка направлена на защиту широкого спектра объектов: от инфраструктуры, учебных заведений и медицины до административных зданий. Однако важнейшей задачей является сохранение "домов и жизни жителей района". Граждан призывают ответственно относиться к новым ограничениям ради общей безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что о подготовке к экстренным ситуациям в энергетике сообщил председатель ДнепрОВА Александр Ганжа по результатам очередного заседания Совета обороны области.

"Пункты незламности. Их в области более 1,5 тыс. и ведется работа над увеличением количества. Разворачиваем опорные локации с койко-местами. Там, в случае перебоев с электричеством и теплом, смогут находиться маломобильные жители, люди с инвалидностью. В ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о снижении температуры до более 20 градусов мороза ночью и до -10-15 днем. Подходящие службы переведены в режим повышенной готовности. Дал поручение проверить в области работу всех альтернативных средств питания", – подчеркнул глава области.