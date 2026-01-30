Досвід останніх 4 років приводить до одного висновку: не жити очікуванням енергетичного перемир’я, а готуватися до гірших сценаріїв настільки, наскільки це взагалі можливо в нинішніх умовах. Реагувати на сигнали повітряної небезпеки. Таку заяву зробив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Дніпро готується до блекаутів та не вірить в «енергетичне перемир’я»

Він наголошує, що РФ не може досягти перелому на фронті, тому змінила тактику – тисне на тил через удари по енергетиці. Тисне на людей, міста, інфраструктуру. Із політичною метою – для поступок з нашої сторони на переговорах. У тому числі територіальних.

"За логікою росіян, холод і темрява – це примус країни в цілому шляхом терору мирних людей.

Київ у цій логіці є особливою ціллю. Столиця. Центр управління. Символ стійкості. Заморозити Київ означає тиснути не тільки на людей, а й на вище керівництво держави.

Саме тому я скептично ставлюся до "енергетичного перемир’я". Якщо воно буде – добре. Але питання: навіщо ворогу добровільно відмовлятися від цього важеля тиску?" – задається питанням Лукашук та наголошує, що з настанням морозів ризики не меншають, а лише зростають.

"Тому в області працюємо за планом найгіршого сценарію. Дали відповідні доручення: всі лікарні перевіряють генератори, запаси палива мінімум на 2-3 дні, готовність на випадок можливого блекауту. Майже 4 роки повномасштабної війни. По Україні застосували всі види зброї, окрім ядерної.

Прогнозів не буде, це справа невдячна. Але рожеві окуляри зараз зайві", – наголосив посадовець.

Також про підготовку до екстрених ситуацій в енергетиці повідомив і голова ДніпрОВА Олександр Ганжа за результатами чергового засідання Ради оборони області.

"Пункти незламності. Їх в області понад 1,5 тис і ведеться робота над збільшенням кількості. Розгортаємо опорні локації з ліжко-місцями. Там у разі перебоїв з електрикою і теплом зможуть знаходитися маломобільні мешканці, люди з інвалідністю.

Найближчим днями очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про зниження температури до більш ніж 20 градусів морозу вночі та до -10-15 вдень. Відповідні служби переведені у режим підвищеної готовності. Дав доручення перевірити в області роботу усіх альтернативних засобів живлення", – наголосив очільник області.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про тимчасове припинення обстрілів території України з боку РФ. За його словами, таке рішення було прийняте у відповідь на особисте звернення обраного президента США.