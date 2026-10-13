Жорстокі удари по Дніпру: стало відомо, хто допомагав розбивати місто

Контррозвідники Служби безпеки України успішно провели спецоперацію на Дніпропетровщині, затримавши чергову поплічницю російських спецслужб. Зловмисниця займалася збором інформації для коригування ворожих ракетно-дронових ударів по українських військових заводах та організаціях, які забезпечують фронт волонтерською допомогою.

Наслідки обстрілу Дніпра. Ілюстративне фото

Як встановило слідство, під прицільним інтересом зрадниці перебували стратегічні об'єкти оборонного комплексу та громадські логістичні центри у самому Дніпрі, а також у межах області. Контррозвідники своєчасно виявили фігурантку, задокументували її протиправну діяльність на користь країни-агресора та провели затримання безпосередньо в її оселі.

"Зрадницею виявилася уродженка Донеччини, — повідомляють у пресслужбі Головного управління СБУ в Дніпропетровській області, — яка восени 2025 року перебралася жити на Дніпропетровщину. У поле зору російських кураторів жінка потрапила через коло своїх зв'язків на загарбаних територіях сходу України".

Отримавши завдання від окупантів, жінка регулярно здійснювала вилазки. Вона пересувалася містами пішки або використовувала автобуси й тролейбуси, щоб непомітно фіксувати на камеру будівлі, які, за її припущеннями, працювали на оборонні потреби держави.

"Паралельно з цим вона фіксувала наслідки попередніх обстрілів регіону, — зазначають у відомстві, — для подальшого "звіту" кураторам з РФ".

Отримані медіафайли та координати вона відправляла замовникам через месенджери.

Під час проведення санкціонованих обшуків у квартирі затриманої правоохоронці знайшли та вилучили мобільний телефон, де містилися беззаперечні докази її шпигунської діяльності та комунікації з представниками ворога.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури слідчі СБУ вже офіційно оголосили жінці про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, що кваліфікується як державна зрада в умовах воєнного стану. Суд обрав для затриманої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості звільнення під заставу. За скоєне їй загрожує максимальне покарання — довічне ув'язнення з повною конфіскацією належного майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні окупанти завдали ударів по Дніпру КАБами.