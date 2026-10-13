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Жорстокі удари по Дніпру: стало відомо, хто допомагав розбивати місто

Довічне за роботу на ворога: контррозвідка СБУ заарештувала агентку РФ, що наводила ракети на Дніпропетровщину

13 жовтня 2026, 11:05
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Недилько Ксения

Контррозвідники Служби безпеки України успішно провели спецоперацію на Дніпропетровщині, затримавши чергову поплічницю російських спецслужб. Зловмисниця займалася збором інформації для коригування ворожих ракетно-дронових ударів по українських військових заводах та організаціях, які забезпечують фронт волонтерською допомогою.

Жорстокі удари по Дніпру: стало відомо, хто допомагав розбивати місто

Наслідки обстрілу Дніпра. Ілюстративне фото

Як встановило слідство, під прицільним інтересом зрадниці перебували стратегічні об'єкти оборонного комплексу та громадські логістичні центри у самому Дніпрі, а також у межах області. Контррозвідники своєчасно виявили фігурантку, задокументували її протиправну діяльність на користь країни-агресора та провели затримання безпосередньо в її оселі.

"Зрадницею виявилася уродженка Донеччини, — повідомляють у пресслужбі Головного управління СБУ в Дніпропетровській області, — яка восени 2025 року перебралася жити на Дніпропетровщину. У поле зору російських кураторів жінка потрапила через коло своїх зв'язків на загарбаних територіях сходу України".

Жорстокі удари по Дніпру: стало відомо, хто допомагав розбивати місто - фото 2

Отримавши завдання від окупантів, жінка регулярно здійснювала вилазки. Вона пересувалася містами пішки або використовувала автобуси й тролейбуси, щоб непомітно фіксувати на камеру будівлі, які, за її припущеннями, працювали на оборонні потреби держави.

"Паралельно з цим вона фіксувала наслідки попередніх обстрілів регіону, — зазначають у відомстві, — для подальшого "звіту" кураторам з РФ".

Отримані медіафайли та координати вона відправляла замовникам через месенджери.

Під час проведення санкціонованих обшуків у квартирі затриманої правоохоронці знайшли та вилучили мобільний телефон, де містилися беззаперечні докази її шпигунської діяльності та комунікації з представниками ворога.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури слідчі СБУ вже офіційно оголосили жінці про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, що кваліфікується як державна зрада в умовах воєнного стану. Суд обрав для затриманої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості звільнення під заставу. За скоєне їй загрожує максимальне покарання — довічне ув'язнення з повною конфіскацією належного майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні окупанти завдали ударів по Дніпру КАБами.



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