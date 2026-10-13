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Удари КАБами по Дніпру: пошкоджено висотки та транспортну інфраструктуру, змінено рух тролейбусів

Ранкова атака на Дніпро: ворог випустив по місту керовані авіабомби, є руйнування та поранений

13 жовтня 2026, 08:43
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Недилько Ксения

Сьогодні близько п'ятої години ранку російські окупаційні війська здійснили масований обстріл Дніпра, випустивши по місту орієнтовно шість керованих авіаційних бомб (КАБів). Місцеві мешканці прокинулися від серії потужних вибухів, які пролунали в різних районах.

Удари КАБами по Дніпру: пошкоджено висотки та транспортну інфраструктуру, змінено рух тролейбусів

Ілюстративне фото

Внаслідок ворожого нальоту зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та постраждалу особу.

"64-річний чоловік дістав поранень через атаку росіян на Дніпро", — повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Очільник ОВА також додав, що потерпілому оперативно надали медичну допомогу на місці, і від подальшого перебування в лікарні він відмовився.

Руйнувань зазнали житлові масиви та логістичні вузли.

"Через ранкові удари росіян на місто, — підкреслив Олександр Ганжа, — пошкоджений обʼєкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автівки".


Удари КАБами по Дніпру: пошкоджено висотки та транспортну інфраструктуру, змінено рух тролейбусів - фото 2
Удари КАБами по Дніпру: пошкоджено висотки та транспортну інфраструктуру, змінено рух тролейбусів - фото 2
Удари КАБами по Дніпру: пошкоджено висотки та транспортну інфраструктуру, змінено рух тролейбусів - фото 2
Удари КАБами по Дніпру: пошкоджено висотки та транспортну інфраструктуру, змінено рух тролейбусів - фото 2
Удари КАБами по Дніпру: пошкоджено висотки та транспортну інфраструктуру, змінено рух тролейбусів - фото 2
Удари КАБами по Дніпру: пошкоджено висотки та транспортну інфраструктуру, змінено рух тролейбусів - фото 2
Удари КАБами по Дніпру: пошкоджено висотки та транспортну інфраструктуру, змінено рух тролейбусів - фото 2

Через ліквідацію наслідків обстрілу в місті оперативно ввели обмеження для транспорту. Як зазначили у профільному департаменті міськради, з самого ранку комунальники перекрили рух в один бік на Південному мосту — на ділянці від житлового масиву Перемога у напрямку Придніпровська.

Таке рішення змусило змінити логістику громадського транспорту, зокрема популярного електричного маршруту. Наразі тролейбуси №6, які відправляються від Історичного музею, їздитимуть в обхід за оновленою схемою:

  • пл. Соборна – Інститут фізкультури – вул. Січеславська Набережна (до Цирку) – Центральний міст – вул. Сонячна Набережна – Усть-Самарський міст – вул. Гаванська – вул. 20-ти річчя Перемоги – ж/м Придніпровський.

Водночас у зворотному напрямку, з житлового масиву Придніпровськ, тролейбуси курсують без змін за своїм звичним маршрутом через Південний міст. Інформація щодо масштабів пошкоджень та стану постраждалого продовжує оновлюватися.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора ввечері окупанти вдарили по Харкову "Бандеролями", унаслідок чого сталося влучання у житловий будинок. Зараз рятувальники ДСНС дістають загиблих з-під завалів.



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