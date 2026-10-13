Жестокие удары по Днепру: стало известно, кто помогал разбивать город

Контрразведчики Службы безопасности Украины успешно провели спецоперацию на Днепропетровщине, задержав очередную приспешницу российских спецслужб. Злоумышленница занималась сбором информации для корректировки вражеских ракетно-дроновых ударов по украинским военным заводам и организациям, обеспечивающим фронт волонтерской помощью.

Последствия обстрела Днепра. Иллюстративное фото

Как установило следствие, под прицельным интересом предательницы находились стратегические объекты оборонного комплекса и общественные логистические центры в Днепре, а также в пределах области. Контрразведчики своевременно обнаружили фигурантку, задокументировали ее противоправную деятельность в пользу страны-агрессора и провели задержание непосредственно в ее доме.

"Предательницей оказалась уроженка Донетчины, — сообщают в пресс-службе Главного управления СБУ в Днепропетровской области, — которая осенью 2025 года перебралась жить на Днепропетровщину. В поле зрения российских кураторов женщина попала из-за круга своих связей на захваченных территориях востока Украины".

Получив задание от оккупантов, женщина регулярно совершала вылазки. Она передвигалась по городам пешком или использовала автобусы и троллейбусы, чтобы незаметно фиксировать на камеру здания, которые, по ее предположениям, работали на оборонные нужды государства.

"Параллельно с этим она фиксировала последствия предварительных обстрелов региона, – отмечают в ведомстве, – для дальнейшего "отчета" кураторам из РФ".

Полученные медиафайлы и координаты она отправляла заказчикам через мессенджеры.

Во время проведения санкционированных обысков в квартире задержанной стражи порядка нашли и изъяли мобильный телефон, где содержались безоговорочные доказательства ее шпионской деятельности и коммуникации с представителями врага.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры следователи СБУ уже официально объявили женщине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, которая квалифицируется как государственная измена в условиях военного положения. Суд избрал для задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности освобождения под залог. За совершенное ей грозит максимальное наказание — пожизненное заключение с полной конфискацией надлежащего имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня оккупанты нанесли удары по Днепру КАБами.