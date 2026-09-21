Заводи Дніпра під прицілом: хто допомагав росіянам розбивати місто

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Недилько Ксения
Контррозвідка Служби безпеки України провела успішну спецоперацію у Дніпрі, нейтралізувавши небезпечного інформатора, який збирав внутрішню технічну документацію стратегічних заводів. Фігурант діяв в інтересах російського Генштабу, використовуючи свої професійні навички для отримання доступу до закритих виробничих потужностей регіону.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Слідчі з'ясували, що чоловік діяв за чітким алгоритмом, методично досліджуючи промисловий потенціал міста.
Зрадник встиг зібрати значний масив інформації, який мав допомогти окупантам здійснити точкові повітряні нальоти для руйнування промисловості Дніпра.
Під час обшуку в оселі затриманого оперативники вилучили мобільний телефон із доказами підривної діяльності. Як встановила експертиза, зв'язковим дніпрянина виявився кадровий співробітник так званого "МДБ ЛНР", який безпосередньо підпорядкований воєнній розвідці РФ.
Наразі затриманому офіційно оголошено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, яка регламентує відповідальність за державну зраду в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення грошової застави. Слідчі дії тривають за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, зловмиснику загрожує безальтернативне довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Борис Філатов закликав МЗС кричати на весь світ про обстріл "Олейни" в Дніпрі: "Це американська власність".