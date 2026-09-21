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Заводи Дніпра під прицілом: хто допомагав росіянам розбивати місто

Довічне за державну зраду: СБУ викрила працівника, який здавав ворогу графіки роботи промислових гігантів

21 вересня 2026, 10:32
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Недилько Ксения

Контррозвідка Служби безпеки України провела успішну спецоперацію у Дніпрі, нейтралізувавши небезпечного інформатора, який збирав внутрішню технічну документацію стратегічних заводів. Фігурант діяв в інтересах російського Генштабу, використовуючи свої професійні навички для отримання доступу до закритих виробничих потужностей регіону.

Заводи Дніпра під прицілом: хто допомагав росіянам розбивати місто

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Слідчі з'ясували, що чоловік діяв за чітким алгоритмом, методично досліджуючи промисловий потенціал міста.

"За останній час фігурант змінив декілька місць роботи на регіональних заводах, намагаючись знайти підприємство, що працює на військово-промисловий комплекс України, — розповіли у Головному управлінні внутрішньої безпеки СБУ про цинічну схему проникнення ворожого агента на об'єкти. Описуючи фінал оперативної розробки, представники відомства наголосили: — Як тільки цей засланець працевлаштувався у компанію, насправді пов’язану із оборонним сектором, СБУ негайно його затримала".

Зрадник встиг зібрати значний масив інформації, який мав допомогти окупантам здійснити точкові повітряні нальоти для руйнування промисловості Дніпра.

Заводи Дніпра під прицілом: хто допомагав росіянам розбивати місто - фото 2
Заводи Дніпра під прицілом: хто допомагав росіянам розбивати місто - фото 2
Заводи Дніпра під прицілом: хто допомагав росіянам розбивати місто - фото 2
Заводи Дніпра під прицілом: хто допомагав росіянам розбивати місто - фото 2

"Володіючи ситуацією "зсередини", агент креслив для рашистів картографічні схеми місцевих заводів, позначаючи на них приміщення із особливо цінним обладнанням, виробничі цехи та склади зберігання продукції, — деталізують матеріали кримінального провадження у пресцентрі Служби безпеки. Крім шпигунства за промисловцями, затриманий мав й інші завдання від кураторів: — Він доповідав ворогу про характеристики готових виробів та графіки роботи підприємств, а також намагався виявити і скоригувати ракетно-дронові атаки РФ по пунктах базування ЗСУ та Служби безпеки України".

Під час обшуку в оселі затриманого оперативники вилучили мобільний телефон із доказами підривної діяльності. Як встановила експертиза, зв'язковим дніпрянина виявився кадровий співробітник так званого "МДБ ЛНР", який безпосередньо підпорядкований воєнній розвідці РФ.

Наразі затриманому офіційно оголошено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, яка регламентує відповідальність за державну зраду в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення грошової застави. Слідчі дії тривають за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, зловмиснику загрожує безальтернативне довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Борис Філатов закликав МЗС кричати на весь світ про обстріл "Олейни" в Дніпрі: "Це американська власність".



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