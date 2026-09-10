Борис Філатов закликав МЗС кричати на весь світ про обстріл «Олейни» в Дніпрі: «Це американська власність»

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Недилько Ксения
Мер Дніпра Борис Філатов висловив різке обурення тим, як українські інформаційні ресурси подають новини про нещодавню ворожу атаку на місто. Посадовець підкреслив, що спроби завуалювати реальні наслідки ударів свідчать лише про "недолугість нашої "пропаганди"", адже приховувати очевидне немає сенсу.
Борис Філатов, мер Дніпра
Він нагадав, що цей промисловий гігант стає ціллю окупантів далеко не вперше.
Філатов окремо наголосив на міжнародному статусі атакованого об'єкта, оскільки це не просто вітчизняний завод, а офіційне закордонне представництво.
На думку керівника міста, замовчування конкретних брендів і назв у звітах грає проти інтересів України на дипломатичній арені. Замість того, щоб уперто звітувати перед суспільством про безликі пошкоджені "об'єкти", потрібно діяти значно жорсткіше й масштабніше.
Водночас у місті вже ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Комунальники із залученням великої кількості спецтехніки працюють у посиленому режимі безпосередньо на території пошкодженого заводу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні ворог завдав удару по Дніпру, є загиблі та поранені.