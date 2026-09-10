Мер Дніпра Борис Філатов висловив різке обурення тим, як українські інформаційні ресурси подають новини про нещодавню ворожу атаку на місто. Посадовець підкреслив, що спроби завуалювати реальні наслідки ударів свідчать лише про "недолугість нашої "пропаганди"", адже приховувати очевидне немає сенсу.

Борис Філатов, мер Дніпра

"Все м істо бачить куди влучили грьобані "Бандеролі", — емоційно констатував очільник Дніпра, вказуючи на те, що приліт стався у самісінькому середмісті, — Все м істо бачить, що це — "Олейна"".

Він нагадав, що цей промисловий гігант стає ціллю окупантів далеко не вперше.

Філатов окремо наголосив на міжнародному статусі атакованого об'єкта, оскільки це не просто вітчизняний завод, а офіційне закордонне представництво.

"Всі знають, що це АМЕРИКАНСЬКА власність, яка належить корпорації Bunge", — зазначив мер, додавши важливу деталь, відому лише обмеженому колу людей.

"Там ОСОБИСТО був нещодавно сенатор Блюменталь!!! — акцентував міський голова, висловлюючи обурення цинізмом загарбників, — Але кац*пам пох* й на американців, їх власність, та занепокоєння сенатор і в".

На думку керівника міста, замовчування конкретних брендів і назв у звітах грає проти інтересів України на дипломатичній арені. Замість того, щоб уперто звітувати перед суспільством про безликі пошкоджені "об'єкти", потрібно діяти значно жорсткіше й масштабніше.

"Замість того, щоб підключати МЗС та волати про це на весь світ", — підкреслив Борис Філатов, закликаючи змінити підхід до висвітлення таких терактів.

Водночас у місті вже ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Комунальники із залученням великої кількості спецтехніки працюють у посиленому режимі безпосередньо на території пошкодженого заводу.

"Обірвані мережі полагодять у найближчі години, — запевнив мер Дніпра, підсумовуючи ситуацію з відновленням інфраструктури, — Тож рух громадського та іншого транспорту на цій ділянці відновимо вже до вечора".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні ворог завдав удару по Дніпру, є загиблі та поранені.